「人民期待保護台灣安全最重要」卓榮泰：陸配子女回台措施不予執行

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陸委會11日宣布開放陸配子女持長期居留證、長期探親證入境，引發社會反彈。中央流行疫情指揮中心12日撤回陸委會公布相關陸配子女管制回台措施，若未持有我國國籍，不同意入境。對此，民進黨主席卓榮泰受訪時表示，顯然台灣社會認為保護台灣國內安全最重要，此舉是政府對民意的極快反應。

陸委會11日下午宣布，基於家庭團聚與人道考量，開放陸配與在中國大陸的子女持長期居留證或長期探親證12日起可以入境，但卻引來各界眾多批評。

陳時中12日最新公布撤回政策，強調陸配子女滯留在中港澳者，若不具有台灣國籍，不予以入境。台灣在防疫上有3個原則，在台灣醫療一定給予醫治，居家檢疫、居家隔離也是無差別。不過，在邊境的管制，就必然有差別，最大的原則為「國人優先」。

對於政策急轉彎爭議，卓榮泰評論，據了解陸委會是基於過去已經在執行的方式延續政策，做了昨天的宣布，「顯然台灣社會面對疫情，大家認為以保護台灣國內安全最重要，面對人民這樣期待，陸委會和相關行政部會，今天做了最後的決定，決定不予執行。」

卓榮泰說，行政院在聽到這種反應之後，極快的反映在政策上決定暫停。他坦言，政府內部應該要做一些檢討，以後要更深思熟慮，也要再次向人民表達，「我們真的是為了守住台灣，我們會更彈性更敏感面對所有需求。」