剴剴案保母姊妹仍重判！律師曝剴嬤心聲「把惡人繩之以法」

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，剴剴外婆委任法扶律師團成員林帥孝（中）受訪感謝法官 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

高院二審審理保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉聯手虐死1歲男童案，今（27日）駁回上訴，維持姊妹倆各無期徒刑、18年徒刑判決，剴嬤委任律師團聆判後，拍胸鬆了好大一口氣，受訪感謝二審判決雖無法滿足人民期待，但可警告「這些在作惡的、虐童的成人們，要注意！如果再虐待兒童，他們會受到像被告這樣無期徒刑的重判！」

剴嬤委任律師團是由法律扶助基金會指派，律師團聆判後小舉動，顯示審理期間背負許多關注壓力，判決出爐後，場外聲援剴剴的「剴剴戰士」們高聲歡呼，也對委任律師團致謝。

委任律師團成員林帥孝受訪感謝高院維持原審判決，雖然目前法治，刑度無法滿足人民期待，「至少讓我們知道，受虐的孩子，其實是受到保護的！」

▲剴剴外婆委任法扶律師團成員曾宿明（中），受訪代為轉達剴嬤心聲 。（圖／記者黃哲民攝）

林帥孝指出，高院判決也等於警告「這些在作惡的、虐童的成人們，要注意！如果再虐待兒童，他們會受到像被告這樣無期徒刑的重判！」

委任律師團另位成員曾宿明，代為朗讀剴剴外婆的心聲，表示剴嬤很抱歉，她還是沒辦法到場，她心裡仍無法放下，只希望司法能夠還給弟弟一個公道，「把惡人繩之以法，以慰被害人在天之靈」。

曾宿明轉達剴嬤對於本案，認為這是她一輩子的痛，也一輩子帶著虧欠跟贖罪的心態度日，她希望這個案子的血淚教訓，能夠喚起社會重視兒童的保護，以及制度面的重新檢討，杜絕再有類似的無辜孩童，剴嬤非常感謝一路關心的各界朋友，以及法官公平審判，她心中感激萬分。

▲高院二審今（27日）仍重判剴剴案惡保母姊妹，場外的「剴剴戰士」自製道具宣洩心情。（圖／記者黃哲民攝）

曾宿明表示，犯保協會希望協助所有被害人跟家屬，能夠把他們的心聲讓法院聽到，為他們爭取司法應有的公平與正義。

至於本案後續求償進度，曾宿明表示，剴嬤申請刑案扶助，是犯保協會協助對象，剴剴媽在案件末期有現身，但沒對案情表示意見，民事求償部分，在被害人死亡情況下，依法只有父母、配偶與子女有權請求慰撫金，所以僅剴剴媽可提告求償，這部分不在申請扶助範圍，剴剴媽也不是犯保協會直接接觸對象，無法代為回答。