生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超人力霸王降臨高雄！IP水上氣膜造型、位置曝光　2/7熱鬧相見

▲▼超人力霸王降臨港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲超人力霸王將於2月7日將臨港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2026高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日盛大登場，今年高市府以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP、橫跨世代的英雄角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，將透過主題裝置、見面會、夜間燈光秀、快閃店及系列活動，打造超人慶典。

高雄市長陳其邁表示，2026年適逢「超人力霸王」60周年，將由「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向大眾傳遞正向能量。2個IP氣膜將於「高雄流行音樂中心音浪塔前」及「珊瑚礁群好望角」和大家相見

▲▼超人力霸王將臨港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲超人力霸王迪卡（左）、初代超人力霸王（中）將以水上氣膜方式呈現。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳表示，2026高雄冬日遊樂園除了有超人力霸王的帥氣守護，今年市府也再次與臺灣港務公司合作，讓高雄港16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，同時還有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，還有美味的餐飲市集等。今年的碼頭樂園更推出「超人力霸王見面會」，喜愛超人力霸王的大小朋友，可要把握機會近距離見證英雄魅力。

觀光局指出，燈會期間周周都有精彩活動，有親子互動舞台及超人力霸王見面會、寫生/著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎、變身吧！運動超人等活動，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒。此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日都有燈光秀展演，帶給大家精彩的藝文饗宴。

▲▼超人力霸王將臨港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄港16-18號碼頭將有歡樂碼頭樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

配合燈會活動，愛河灣周邊道路每日下午2點至晚上10點實施交通管制，包含愛河灣西岸(公園路以南、七賢路以東)、東岸(五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西)等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制。

