霍諾德登頂101幕後　蔣萬安曝與賈永婕前一晚通話內容：沒有問題

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日以徒手方式成功登頂台北101，震撼全球，事後台北市長蔣萬安發文提及台北市政府的協助，卻遭部分網友質疑「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭」；不過101董事長賈永婕昨晚發文感謝蔣協助。蔣萬安今（27日）還原當天與賈永婕通話內容，因當晚賈董擔心若周日天候仍不佳，是否可改為周一？自己當下一句話沒有問題！「只要是能讓世界看到台灣和看到台北、看到中華民國，我們都會全力促成、一起努力。」

蔣萬安回憶，由於霍諾德原訂周六徒手攀登101因雨延後一天至周日，為了能夠讓霍諾德這次攀爬101順利進行，賈永婕特別在周六晚間打來給他，擔心萬一周日沒有辦法順利舉行，延到周一不知可不可以？因周一是上班日尖峰時段，一開始台北101的申請只有周六、周日，他一聽當下便直接回應，「沒有問題！」

蔣萬安說，自己馬上聯絡包括警察局、消防局、交通局、EOC應變中心等單位，當然還有文化局、影委會，因為周一早上尖峰時段包括交通局、警察局對整體交通、人潮、車流等相關管制，還有現場消防局對安全的維護、EOC頂樓相關拍攝等，當然還有影委會跟Netflix，還有拍攝團隊的公文申請、審查文件補件等，及加速整個流程。

對於艾力克斯霍諾德成功登頂台北101，蔣萬安稱讚賈永婕董事長確實很用心，也很積極。