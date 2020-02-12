助地方紓困　陸財政部提前下達7.7兆新增地方債

▲大陸施以積極的財政政策，應對疫情對經濟成長的影響。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情延燒，大陸官方透過積極的財政政策搶救地方經濟。據大陸財政部11日最新公告，已提前下達2020年新增地方政府債務限額8480億元（人民幣，下同）；至此，今年大陸財政部共計提前下達新增地方政府債務限額1兆8480億元，約和新台幣7.7兆元。

據統計，目前大陸官方提前下達的2020年新增地方債中，專項債達1兆2900億元、一般債務限額5580億元。主要目的除彌補地方政府的收支壓力，財政部更希望透過專項債發行，加快地方企業復工，並主要投入基礎建設領域。

▲新冠病毒肺炎疫情衝擊GDP 。（圖／CFP）

以先前下達的1兆元地方債分地區來看，東部地區4676億元，中部地區2914億元，西部地區2410億元。今年1月已發行7148億元，佔提前下達額度12900億元的55.4%。河南、四川等地已相繼完成2020年首批專項債券發行工作。

根據國金證券統計，債券發行規模按用途分類來看，各省市專項債用途包括基礎設施建設、園區建設、收費公路、生態環保等民生領域，比例最高的均以基礎設施建設為主。

《新浪財經》報導稱，為減輕新型冠狀病毒感染肺炎疫情對中國經濟的影響，中央財政政策穩增長力度正在加大，在此之下，市場預計2020年赤字率或進一步上升。

長江證券宏觀團隊報告認為，疫情影響下，2020年經濟增速可能繼續下滑，影響一般財政收入；地產市場或也面臨額外擾動，拖累政府性基金。