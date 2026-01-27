川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普台灣時間今（27日）於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％，涵蓋汽車等關鍵產業。對此，旅美教授翁履中分析指出，這正是典型的「川普式治理」，透過關稅懲罰向盟友施壓，實際上也是對所有「以為可以拖延」的盟邦釋出強烈警告，台灣同樣不例外。

川普對南韓開鍘

川普在貼文中點名南韓國會，批評其未能落實美韓之間已達成的貿易協議，強調美方已依協議迅速調降關稅，但南韓方面執行進度「不夠快」，尤其國會遲遲未完成批准程序。川普因此宣布，即日起將對南韓汽車、木材、製藥產品，以及其他對等關稅項目的稅率，一律由15％調升至25％。

盟友欠美國更多

翁履中27日透過臉書發文指出，自己過去已多次提醒，川普的作風「從來不是說說而已」，真正危險的誤判，在於以為川普不會付諸行動。他指出，南韓身為美國重要盟友，理論上應該仍有協商空間，但在川普眼中，盟友反而更應配合，因為「盟友欠美國更多」。

川普邏輯：一切都是交易

翁履中進一步分析，川普的核心邏輯在於，將外交、貿易與安全議題全面轉化為「可計價、可懲罰、可交換」的交易關係。他也直言，台灣正夾在美中競爭之間，卻同時「不知美、也不知中」，面對北京時只剩情緒與口號，卻缺乏完整的戰略判斷。

台灣內耗持續

他指出，台灣內部政治仍停留在內耗狀態，執政黨面對美國壓力選擇不斷退讓，在野黨則試圖強硬卡關美方要求，雙方都將內部政治視為核心，卻忽略國際秩序早已改變運作方式。翁履中強調，川普只會計算美國利益，北京也不會替台灣解圍。

川普開鍘同時警告所有盟友

翁履中警告，這次對南韓調高關稅，「不是只砍給南韓看」，而是向所有以為可以拖延的盟友示警，包括台灣在內。川普以最直接的方式傳達訊號：可以不同意，但必須付出代價；可以談判，但要有籌碼；可以拖延，美國就會以關稅逼迫面對現實。

最後，翁履中指出，當北京冷眼旁觀、美國持續施壓之際，台灣卻仍深陷內部消耗，真正令人擔憂的，不只是外部風險，而是內部決策與戰略能力的失能。