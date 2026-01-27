　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普台灣時間今（27日）於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％，涵蓋汽車等關鍵產業。對此，旅美教授翁履中分析指出，這正是典型的「川普式治理」，透過關稅懲罰向盟友施壓，實際上也是對所有「以為可以拖延」的盟邦釋出強烈警告，台灣同樣不例外。

川普對南韓開鍘

川普在貼文中點名南韓國會，批評其未能落實美韓之間已達成的貿易協議，強調美方已依協議迅速調降關稅，但南韓方面執行進度「不夠快」，尤其國會遲遲未完成批准程序。川普因此宣布，即日起將對南韓汽車、木材、製藥產品，以及其他對等關稅項目的稅率，一律由15％調升至25％。

盟友欠美國更多

翁履中27日透過臉書發文指出，自己過去已多次提醒，川普的作風「從來不是說說而已」，真正危險的誤判，在於以為川普不會付諸行動。他指出，南韓身為美國重要盟友，理論上應該仍有協商空間，但在川普眼中，盟友反而更應配合，因為「盟友欠美國更多」。

川普邏輯：一切都是交易

翁履中進一步分析，川普的核心邏輯在於，將外交、貿易與安全議題全面轉化為「可計價、可懲罰、可交換」的交易關係。他也直言，台灣正夾在美中競爭之間，卻同時「不知美、也不知中」，面對北京時只剩情緒與口號，卻缺乏完整的戰略判斷。

台灣內耗持續

他指出，台灣內部政治仍停留在內耗狀態，執政黨面對美國壓力選擇不斷退讓，在野黨則試圖強硬卡關美方要求，雙方都將內部政治視為核心，卻忽略國際秩序早已改變運作方式。翁履中強調，川普只會計算美國利益，北京也不會替台灣解圍。

川普開鍘同時警告所有盟友

翁履中警告，這次對南韓調高關稅，「不是只砍給南韓看」，而是向所有以為可以拖延的盟友示警，包括台灣在內。川普以最直接的方式傳達訊號：可以不同意，但必須付出代價；可以談判，但要有籌碼；可以拖延，美國就會以關稅逼迫面對現實。

最後，翁履中指出，當北京冷眼旁觀、美國持續施壓之際，台灣卻仍深陷內部消耗，真正令人擔憂的，不只是外部風險，而是內部決策與戰略能力的失能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看
卓榮泰稱「台灣101」　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？
快訊／新台幣改版　12款主題開放網路票選
台塑四寶爆量反攻遇殺兵　2檔翻黑
曹西平今告別式　發送「醜八怪紀念哨子」...小S、胡瓜送花致
快訊／歐陽榕病逝　相驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

BTS太狂！墨西哥總統致信李在明「求演唱會加場」：百萬人搶票

12小時「激戰1057男」爆紅！女優新挑戰突喊卡　羞認：怕不能走路

川普突升關稅到25％！南韓錯愕「沒收到通知」　急派人飛美協商

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

快訊／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

日本最年輕知事！　35歲帥哥外交官當選引關注

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

BTS太狂！墨西哥總統致信李在明「求演唱會加場」：百萬人搶票

12小時「激戰1057男」爆紅！女優新挑戰突喊卡　羞認：怕不能走路

川普突升關稅到25％！南韓錯愕「沒收到通知」　急派人飛美協商

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

快訊／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

日本最年輕知事！　35歲帥哥外交官當選引關注

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

山本由伸不投韓國對台灣？韓媒也關注日本隊WBC輪值

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

春節將至！草屯土地銀行、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊：民進黨蓋國防布躲監督

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

不只會說話還能模擬情緒　通義千問回應AI代打電話質疑

楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台

金門賓士停車禮讓行人遭追撞　機車騎士雙腳擦傷

「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD

國際熱門新聞

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

川普突升關稅到25％！　南韓急派人飛美協商

南韓半導體進口破2.4兆超越原油

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

2025最常被盜密碼出爐！

護理師被殺　「開槍是否恰當」川普拒答

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

更多熱門

相關新聞

BTS演唱會瘋搶　墨總統致信求加場

BTS演唱會瘋搶　墨總統致信求加場

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正式向南韓總統李在明發出外交信函，希望對方協助在墨西哥安排更多防彈少年團（BTS）演唱會場次。

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到什麼時候？

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到什麼時候？

川普突升關稅到25％！　南韓急派人飛美協商

川普突升關稅到25％！　南韓急派人飛美協商

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

關鍵字：

川普北美要聞關稅南韓韓國

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面