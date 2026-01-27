北京傳同意藍營下周辦論壇　綠：擋軍購＋關稅換赴京累積賣國里程

▲大陸國台辦主任宋濤，傳出北京同意下周藍營赴京舉行論壇。（資料照／記者陳冠宇攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨近日極力鋪陳「鄭習會」，此前則磋商重啟國共論壇。對此，有媒體報導揭露，若國民黨在立院本會期擋下攸關對美軍購的8年1.25兆國防特別預算，並承諾阻止台美關稅敲定後，進一步的供應鏈合作，北京願意安排下周一（2月2日），為期三天在北京舉行論壇。對此，一位綠營黨政高層受訪時說，如果擋軍購、擋台美供應鏈合作，換去北京交流一次，這難道是「賣國里程數」嗎？

媒體27日引述一位參與聯繫工作的北京台商，指稱中共方面接受國民黨提案的「準智庫交流」，就觀光、科技、綠色能源、少子化等議題來進行討論，預計由國民黨副主席蕭旭岑、智庫執行長張顯耀出席，而北京則由中共中央台辦主任宋濤主持。

媒體也披露，中共近日向藍營釋出善意，透過台辦系統告知，國民黨在立法院本會期可以阻擋8年1.25兆國防特別條例的審查，並承諾未來持續阻止軍購案推動，甚至阻止台美在關稅敲定後，進一步的供應鏈合作，北京願意在下週一至週三，在北京與國民黨舉行論壇。

對此，一位綠營黨政高層受訪表示，如果拿擋軍購成功，當成是立法院本會期的KPI，還有承諾阻擋台美關稅後，台美供應鏈的合作，這根本是一種累積里程數的概念。他表示，如果這件事情為真，那甚至可以說是「賣國里程數」。