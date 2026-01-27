　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北京傳同意藍營下周辦論壇　綠：擋軍購＋關稅換赴京累積賣國里程

▲▼大陸國台辦主任宋濤出席2025年大陸全國台協會長座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦主任宋濤，傳出北京同意下周藍營赴京舉行論壇。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨近日極力鋪陳「鄭習會」，此前則磋商重啟國共論壇。對此，有媒體報導揭露，若國民黨在立院本會期擋下攸關對美軍購的8年1.25兆國防特別預算，並承諾阻止台美關稅敲定後，進一步的供應鏈合作，北京願意安排下周一（2月2日），為期三天在北京舉行論壇。對此，一位綠營黨政高層受訪時說，如果擋軍購、擋台美供應鏈合作，換去北京交流一次，這難道是「賣國里程數」嗎？

媒體27日引述一位參與聯繫工作的北京台商，指稱中共方面接受國民黨提案的「準智庫交流」，就觀光、科技、綠色能源、少子化等議題來進行討論，預計由國民黨副主席蕭旭岑、智庫執行長張顯耀出席，而北京則由中共中央台辦主任宋濤主持。

媒體也披露，中共近日向藍營釋出善意，透過台辦系統告知，國民黨在立法院本會期可以阻擋8年1.25兆國防特別條例的審查，並承諾未來持續阻止軍購案推動，甚至阻止台美在關稅敲定後，進一步的供應鏈合作，北京願意在下週一至週三，在北京與國民黨舉行論壇。

對此，一位綠營黨政高層受訪表示，如果拿擋軍購成功，當成是立法院本會期的KPI，還有承諾阻擋台美關稅後，台美供應鏈的合作，這根本是一種累積里程數的概念。他表示，如果這件事情為真，那甚至可以說是「賣國里程數」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看
卓榮泰稱「台灣101」　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？
快訊／新台幣改版　12款主題開放網路票選
台塑四寶爆量反攻遇殺兵　2檔翻黑
曹西平今告別式　發送「醜八怪紀念哨子」...小S、胡瓜送花致
快訊／歐陽榕病逝　相驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊：民進黨蓋國防布躲監督

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

卓榮泰稱「台灣101」挨轟　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？

霍諾德登頂101幕後　蔣萬安曝與賈永婕前一晚通話內容：沒有問題

北京傳同意藍營下周辦論壇　綠：擋軍購＋關稅換赴京累積賣國里程

陳佩琪自爆半夜摔到雙腿瘀青　柯文哲腳鐐充電線害的

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭：一毛錢都不會進立委口袋

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊：民進黨蓋國防布躲監督

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

卓榮泰稱「台灣101」挨轟　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？

霍諾德登頂101幕後　蔣萬安曝與賈永婕前一晚通話內容：沒有問題

北京傳同意藍營下周辦論壇　綠：擋軍購＋關稅換赴京累積賣國里程

陳佩琪自爆半夜摔到雙腿瘀青　柯文哲腳鐐充電線害的

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭：一毛錢都不會進立委口袋

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

春節換鈔2／9起跑！　全台455據點Google地圖一鍵查

市心到衛星城鎮　台中5大「生大於死」區出爐　

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

山本由伸不投韓國對台灣？韓媒也關注日本隊WBC輪值

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

春節將至！草屯土地銀行、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊：民進黨蓋國防布躲監督

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

不只會說話還能模擬情緒　通義千問回應AI代打電話質疑

【不行色色！】小狗咬住美女客人裙子不放XD

政治熱門新聞

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

蔣萬安將遇最強對手？高嘉瑜點名2人

「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試　測試結果將納入潛航安全評估

2026新北藍白合？　黃國昌直言不急

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部批：以政治宣示取代專業審查

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

面對民眾黨立法院黨團自提預算上限4000億元的軍購條例，國防部今（27日）罕見早上7時半開記者會回應。國防部表示，缺少任何一項國防部列項目，都會對防衛作戰兵力與聯合作戰計畫執行造成嚴重衝擊，如果說立法院強行通過民眾黨團版本，國防部窒礙難行，甚至很可能執行後衍生後遺症，後續審計單位稽核時，恐怕相關建案人員都難逃失職之責。國防部也強調，每個黨團有其立場，國防部不是要去跟各個不同黨派去打對台，但還是希望能夠按照行政院的版本來通過。

林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

關鍵字：

標籤:國民黨軍購北京論壇台美關係賣國

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面