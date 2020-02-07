桃園憲光二村設立「全國眷村資源中心」　推廣榮眷政策

▲桃園憲光二村將設立全國眷村資源中心。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府7日指出，桃園市推動眷村文化保存成果豐碩，自2001年舉辦眷村文化節至今已第20年，更獲財團法人榮民榮眷基金會肯定，因此將於龜山區憲光二村規劃設立「中華民國眷村資源中心」，期盼透過協力推廣榮眷政策，讓更多人對榮民及榮眷有更深入的瞭解。

▲市長鄭文燦與榮民榮眷基金會董事長李文忠（右）簽署合作意向書，將於憲光二村設立全國眷村資源中心。（圖／市府提供）



文化局指出，龜山區憲光二村是桃園唯一的憲兵官士眷舍，亦是由蔣宋美齡募款、督導籌建的國軍眷舍，2006年登錄為歷史建築，為讓憲光二村成為桃園另一處優質觀光景點，市府獲得文化部前瞻計畫補助3,500萬元，進行第一期修復再利用工程，預計2021年月竣工，後續也將爭取中央補助第二、三、四期修復工程。

憲光二村所有眷舍村民於2006搬遷至陸光新城後，因眷舍年久失修，自2016年起，市府向中央申請補助經費，辦理眷村全區修復再利用規劃設計，全區分4期修復，經費約需5億7,000萬元，於日前開工進行第一期修復工程，主要施作範圍為憲光二村12、13、14排平房連棟式眷舍及A棟四層職務官舍進行修復。

第一期工程總經費約1億3,833萬元，其中獲文化部前瞻計畫補助3,500萬元，預計2021年11月竣工，此外也將接續爭取中央補助進行第二、三、四期修復工程。

憲光二村未來以述說全桃園86個眷村故事為主軸，定位為「移民博物館」。第一期工程修復完成後，除了基本的服務、展示空間外，並納入眷村研究所、教育互動、社區共享中心等再利用規劃，並藉由社區參與，重現眷村場所精神。

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