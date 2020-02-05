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武漢肺炎疫情　鄭文燦：請大家給陸續接回台商更大支持

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▲鄭文燦籲請大家給陸續接回台商更大支持。（圖／市府提供）

▲鄭文燦籲請大家給陸續接回台商更大支持。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對武漢肺炎疫情，桃園市長鄭文燦5日指出，桃園是國家大門，防疫第一線的機場也在桃園，中央和地方必須相互配合，以高標準完成各項防疫作業，也籲請大家切勿恐慌，給防疫體系及陸續接回台灣的國人同胞更大支持。▲鄭文燦籲請大家給陸續接回台商更大支持。（圖／市府提供）

▲鄭文燦強調，防疫要採最高標準，隔離措施更要零風險。（圖／市府提供）

請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，居家隔離及檢疫方面，截至2月4日為止，桃園市內居家隔離人數共6位，居家檢疫者加上近期曾至廣東、浙江及小三通等市民朋友共計196位，市府持續運用智慧科技進行追蹤管理，並請里幹事、轄區同仁協助追蹤，持續由衛政、民政、警政三方共同執行。

針對各局處涉及公共場所、室內空間、交通運載工具、大型室內活動等有與人群密切接觸的情況，也會實施消毒與體溫量測，以高標準完成各項防疫整備作業。

鄭文燦強調，防疫要採最高標準，隔離措施更要零風險，並請社會大眾發揮對同胞的同理心，尊重專業，讓防疫系統好好保護及照顧被隔離的人，才能夠阻絕疫情社區感染。他也宣布，未來每周一、三、五上午8點將固定召開防疫會議，讓各單位針對防疫物資、問題等實際情形進行討論，掌握完整疫情資訊。針對酒精、口罩、額溫槍或耳溫槍數量及周邊區域消毒等項目，請各局處妥善支援。另外關於大型活動，包括近期龍潭「迎古董接財神」、「2020靚靚楊梅慶元宵」及戀戀魯冰花等活動，也請環保局等單位支援公共區域消毒，進行正確的防疫宣導。

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