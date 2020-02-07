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整架專機回台有風險！　鄭文燦：武漢台商如果確診應當地治療

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▲桃園市鄭文燦針對武漢台商第二批包機案，建議包機確診應當地治療，否則整架包機都有風險。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市鄭文燦針對武漢台商第二批包機案，建議包機確診應當地治療，否則整架包機都有風險。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對武漢肺炎疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦7日視察桃園市消防局防疫作業，鄭文燦表示，針對消防人員這幾天協助運送6例疑似患者，第一線人員防護措施不能鬆懈；此外，鑒於武漢台商第二批包機案演變人球爭議，鄭文燦認為，若連海基會與海協會都不能對話這是錯誤的，登機前檢疫、名單都應再三確認，若有確診應在當地治療而非送到台灣，否則整架包機恐有風險。

面對武漢肺炎疫情嚴峻，鄭文燦一早到桃園市消防局視察防疫工作，面對媒體詢問，鄭文燦指出，中央自上月20日成立防疫指揮中心後消防局已針對防疫救護做好演練，連日來已協助運送6件疑似案例，第一線同仁需要配戴N95口罩、連身式防護衣、鞋套、護目照與雙層手套等防疫措施，執行前中後都要全程保護，結束後救護車也要消毒，個人裝備也得全數脫卸以廢棄物銷毀。

鄭文燦認為，消防人員「救人要懂的保護自己！」這是救護基本原則，執勤人員除救人外，也要避免被感染風險，按照救護程序標準S0P進行，是防疫工作最重要的一環。

此外，媒體詢問因防疫層級拉高，政府要求港澳來台人士需檢疫14天，是否造成觀光衝擊或有相關應對防護措施？

鄭文燦提及，若有來自疫區或高風險地區，需有14天隔離，政府在健康自主管理曾針對到港澳往來紀錄者有公佈一套辦法，有的必需申報，有的則是自主管理；至於第二架武漢台商包機案，現階段看起來執行有困難，台商是否會變成人球？

鄭文燦說，防疫視同作戰，如果中國政府說防疫時台灣政府不能出現，那要如何防疫？該協商就要協商，不管是政府對政府，或海基會對海協會，若連海基會和海協會都不能對話，這是錯誤的，我們一定要做到最基本登機前檢疫、查核確認登機名單，不是把風險沒經過任何檢查程序直接運送回台，確診案例應該要在當地治療不是送到台灣，這樣整架包機恐有風險。

鄭文燦強調，行政院長蘇貞昌所說跨國防疫基本原則，包括登機確認名單、做好檢疫等，這個過程必須由政府協商，通過政府授權單位海基會、海協會協商，北京此時若還計較政治理由來阻擋，這是沒有必要的。

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