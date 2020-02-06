視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

▲鄭文燦宣導正確洗手觀念，帶領幼童進行「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

關心幼兒園於武漢肺炎的防疫執行，桃園市長鄭文燦6日一早抵桃園區大有非營利幼兒園，在門口幫剛上學的幼兒量體溫、消毒，也與幼兒一起做洗手操，帶孩子們洗手，落實量體溫、勤洗手的基本防疫措施。鄭文燦強調，現在是全民防疫期，養成良好衛生習慣，保護自己、也保護他人。

▲▼出入幼兒園家長和小朋友落實量體溫，市長也不例外。（圖／市府提供）

鄭市長提及，因應武漢肺炎，高中以下學校2019學年度第2學期開學日延後至2月25日，市府也發給已開學的私立幼兒園及非營利幼兒園備用兒童口罩共5萬3,600片，提供臨時性發現幼童在園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況時配戴。

▲▼桃園區大有非營利幼兒園提供口罩供幼童配戴。（圖／市府提供）

而「勤洗手、量額（耳）溫」都是重要的衛生教育，各級學校應加強宣傳及推廣，養成孩童良好衛生習慣，若有孩童經額溫槍測量超過37.6度發燒時，應儘速送醫篩檢，平時也應善用防疫物資、做好防疫整備。

教育局長高安邦表示，各幼兒園應加強落實防疫措施，家長陪同幼童進入學校時，可先由校門警衛協助家長量體溫、酒精消毒，幼童進入幼兒園後，由教師協助量體溫、消毒雙手，若幼童有呼吸道症狀但無配戴口罩者，園方也可以提供口罩供幼童配戴，園區也需每日以稀釋漂白水及酒精進行消毒工作，降低接觸病毒的可能。

此外，園方也應加強宣導正確洗手觀念，帶領幼童進行「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，教導幼童及教職員工於上廁所後、飲食前、接觸幼兒前、看病前後、擤鼻涕後，落實正確洗手觀念，減少感染風險。包括市府衛生局長王文彥、教育局長高安邦、新聞處長詹賀舜、桃園區長陳玉明均一同出席視察。

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