　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭文燦視察幼兒園防疫

▲鄭文燦宣導正確洗手觀念，帶領幼童進行「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

關心幼兒園於武漢肺炎的防疫執行，桃園市長鄭文燦6日一早抵桃園區大有非營利幼兒園，在門口幫剛上學的幼兒量體溫、消毒，也與幼兒一起做洗手操，帶孩子們洗手，落實量體溫、勤洗手的基本防疫措施。鄭文燦強調，現在是全民防疫期，養成良好衛生習慣，保護自己、也保護他人。▲鄭文燦視察幼兒園防疫

▲▼出入幼兒園家長和小朋友落實量體溫，市長也不例外。（圖／市府提供）▲鄭文燦視察幼兒園防疫

鄭市長提及，因應武漢肺炎，高中以下學校2019學年度第2學期開學日延後至2月25日，市府也發給已開學的私立幼兒園及非營利幼兒園備用兒童口罩共5萬3,600片，提供臨時性發現幼童在園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況時配戴。▲鄭文燦視察幼兒園防疫

▲▼桃園區大有非營利幼兒園提供口罩供幼童配戴。（圖／市府提供）▲鄭文燦視察幼兒園防疫

而「勤洗手、量額（耳）溫」都是重要的衛生教育，各級學校應加強宣傳及推廣，養成孩童良好衛生習慣，若有孩童經額溫槍測量超過37.6度發燒時，應儘速送醫篩檢，平時也應善用防疫物資、做好防疫整備。

教育局長高安邦表示，各幼兒園應加強落實防疫措施，家長陪同幼童進入學校時，可先由校門警衛協助家長量體溫、酒精消毒，幼童進入幼兒園後，由教師協助量體溫、消毒雙手，若幼童有呼吸道症狀但無配戴口罩者，園方也可以提供口罩供幼童配戴，園區也需每日以稀釋漂白水及酒精進行消毒工作，降低接觸病毒的可能。

此外，園方也應加強宣導正確洗手觀念，帶領幼童進行「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，教導幼童及教職員工於上廁所後、飲食前、接觸幼兒前、看病前後、擤鼻涕後，落實正確洗手觀念，減少感染風險。包括市府衛生局長王文彥、教育局長高安邦、新聞處長詹賀舜、桃園區長陳玉明均一同出席視察。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
陳時中：即刻起「國際郵輪禁止停靠我國港口」
「武漢台商包機完全走樣！」蘇貞昌氣炸提「4點下令」說話了
黑心口罩入侵！全台買不到「這間藥局賣不完」120萬片全部來自
萬人擠爆網站！口罩實名制「健保署流量激增6倍」署長曝塞爆原因
獨家專訪／徐正文曝503人名單　機上有陸配「希望外界給同理心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

「友」情贊助　消防之友會捐贈台南市消防局密錄器50台

苗縣府團隊提出未來施政計畫　徐耀昌：同心協力使命必達

口罩實名制6日上路！基隆郵局208箱口罩配送基隆、新北174處特約藥局

淡海輕軌「靠北車站迎財氣」　新北慶元宵送發財錢母、五鼠提燈

防疫動起來！　鄭新輝率隊進行補習班、幼兒園、安親班防疫稽查

台東送錯口罩款式　實名制購買時間可能延遲

新北校園午餐增添異國南洋風味　侯友宜：透過飲食與世界接軌

長照服務防疫第一線　黃偉哲：共體時艱堅守崗位

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

《女鬼橋》全新預告

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

「友」情贊助　消防之友會捐贈台南市消防局密錄器50台

苗縣府團隊提出未來施政計畫　徐耀昌：同心協力使命必達

口罩實名制6日上路！基隆郵局208箱口罩配送基隆、新北174處特約藥局

淡海輕軌「靠北車站迎財氣」　新北慶元宵送發財錢母、五鼠提燈

防疫動起來！　鄭新輝率隊進行補習班、幼兒園、安親班防疫稽查

台東送錯口罩款式　實名制購買時間可能延遲

新北校園午餐增添異國南洋風味　侯友宜：透過飲食與世界接軌

長照服務防疫第一線　黃偉哲：共體時艱堅守崗位

女鄰居「拎桃紅浴巾回家」　人妻看監視器噁炸！警一聽身分：不受理

【武漢肺炎】黃竣民／另類「超限戰」的體現？

以前戴上專業度破表！他問「活性碳口罩跌落神壇？」　網打臉讚好用：功能不同

爸媽快衝！兒童口罩中午還買得到　市府站鼎泰藥局剩一半

劈腿男LINE「能不能先給我幾個口罩，上班要用」　過敏妹爆氣：給你個毛！

早餐下午2點才送！鑽石公主號橫濱海上隔離　日客：狀況混亂

2中國人趕入境限制生效前奔夏威夷！　下機秒求美國庇護被拘留

居家防範武漢肺炎「最重手」　大陸專家：不洗手，就可能吃了别人的屎！

焦糖布丁直接包進生乳捲中！亞尼克「期間限定」全新口味開賣了

孕婦感染武漢肺炎案例增加！　專家皆「易感染對象」：避免哺乳

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

基隆郵局208箱口罩送174間特約藥局

台東送錯口罩款式　

淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈

鄭新輝率隊進行防疫稽查

淡海輕軌藍海線拚通車　添交通機能

台南市口罩領購藥局地圖上線

桃園經國二號橋　進行伸縮縫更換

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

高雄獨居翁遭祝融　警民安置助度寒流

中捷綠線年底通車　中台灣生活圈

台積電技術員擴大徵才

苗縣府提施政計畫　徐：同心協力

桃園市府14機關　榮獲「金桃獎」

大學生受困溪谷警緊急救援脫困

更多熱門

相關新聞

菲律賓拒中國球員入境　恐無緣亞洲團賽

菲律賓拒中國球員入境　恐無緣亞洲團賽

武漢肺炎疫情全球緊張，中國更是出現中國已經超過2萬起確診病例、台灣也有11例確診，連帶影響國際許多體育賽事。加上由於菲律賓拒絕中港澳人士入境，因此11日於菲律賓登場的亞洲羽毛球團體選拔賽恐怕也不會有中國球員參賽。

滯留台人返台渺茫？名單出入導致破局？

滯留台人返台渺茫？名單出入導致破局？

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」

邱顯智：使大陸人民非法入境可處7年徒刑

邱顯智：使大陸人民非法入境可處7年徒刑

陳時中已向吉利德接洽　商請新藥保留一部分給台灣

陳時中已向吉利德接洽　商請新藥保留一部分給台灣

關鍵字：

幼兒園防疫鄭文燦勤洗手武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

莉婭親上火線開戰：靠北！

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

《女鬼橋》全新預告

《女鬼橋》全新預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面