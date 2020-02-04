恢復新光吊橋名稱保留並修復古蹟　吳東昇：新光榮耀

▲桃園市長鄭文燦、新光合纖董事長吳東昇(右）出席「新光吊橋竣工暨伯公潭水環境營造開工典禮」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府推動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，保留1967年新光合纖公司所建置的吊橋橋塔遺址，並於其下游設置新式人行吊橋，連接右岸自行車步道，4日舉行「新光吊橋竣工暨伯公潭水環境營造開工典禮」。新光合纖董事長吳東昇表示，新光合纖進駐平鎮50年，市府恢復新光吊橋名稱、保留並修復古蹟，讓新光深感榮耀。

▲水務局長劉振宇進行簡報。（圖／市府提供）



出席活動的市長鄭文燦說，平鎮區富有歷史、人文與生態，為保留歷史資源，市府推動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，其中「新光吊橋工程」為該計畫的最後一部份，已於去（2019）年11月完工，保留1967年新光合纖公司所建置的吊橋橋塔遺址，並於其下游設置新式人行吊橋，連接右岸自行車步道，完善老街溪平鎮段歷史休憩路廊。

▲市府恢復新光吊橋名稱並於其下游設置新式人行吊橋。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，為透過水資源進行歷史資源的傳承及推廣，市府辦理「伯公潭水環境營造工程」，修復位於新光路的伯公潭橋及中興路的安樂橋（皆為紅磚糯米拱橋），融合附近生態公園、濕地、客家文化等，增加伯公潭水環境的景觀多樣性並活化歷史。

而「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」的「平鎮鐵騎風光工程」、「八角塘周邊環境改善工程」及「石門大圳休憩路廊串連工程」已竣工，整建護岸約450公尺及新設長約1.86公里的自行車步道，「新光吊橋工程」完工後，老街溪平鎮段逐步整治完成。

後續市府將接續整治中壢段部分，目前已爭取前瞻基礎建設計畫補助8.7億元，辦理環北橋至高速公路橋二岸堤防改善（約2.6公里），也將持續提報計畫，爭取高速公路橋至領航南橋24.36億元補助。藉由老街溪治理及親水環境營造計畫，提升老街溪防洪標準並營造自行車步道網絡，將老街溪流域發展成為歷史與現代並存的休憩空間。

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