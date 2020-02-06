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口罩實名制上路首日　鄭文燦：規劃分流分時購買1分鐘完成

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▲桃園市長鄭文燦6日視察口衛福部購買系統。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦6日測試衛福部購買系統。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

口罩實名制上路首日，桃園市長鄭文燦6日一早視察市民在藥局購買口罩情形，親自測試衛生福利部開發的購買系統，鄭文燦表示，口罩實名制今日統一開賣，仍有不少市民排隊購買，代表仍有口罩需求，衛福部規劃分流分時的購買系統，平均1分鐘可完成購買手續，桃園市目前有616家健保特約藥局，衛生局建立「桃園市健保特約藥局」地圖，讓市民連結後就近持本人健保卡購買。

▲口罩實名制上路，桃園市某藥局前大批市民排隊等候購買。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲口罩實名制上路，桃園市某藥局前大批市民排隊等候購買。（圖／記者沈繼昌攝）

口罩實名制上路第一天，桃園市多家健保藥局一早就有不少市民排隊購買，桃園警分局一早派駐員警在藥局維持秩序，避免排隊衍生糾紛；鄭文燦走訪位於桃園區龍安街一家藥局視察，並親自測試衛福部開發的購買系統。

▲桃園市長鄭文燦6日表示，市府衛生局建構健保特約藥局地圖，方便市民就近購買。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦6日表示，市府衛生局建構健保特約藥局地圖，方便市民就近購買。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，口罩實名制從6日開始實施，桃園衛生局特別建立「桃園市健保特約藥局」地圖供市民查詢，市民可持本人健保卡前往全市616家健保特約藥局購買，每人7天內限購2片，每片5元，其中身分證字號末碼雙號者可於每星期二、四、六、日購買，單號者可於每星期一、三、五、日購買，若要幫親友代買，每人每週僅限代持1張健保卡購買，兒童口罩則僅限12歲以下兒童健保卡購買。

▲口罩實名制上路首日，市民到藥局購買口罩。（圖／記者沈繼昌攝）

▲口罩實名制上路首日，市民到藥局購買口罩。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，或有呼吸道症狀者應配戴口罩，慢性病者外出建議戴口罩」，一般健康民眾無須戴口罩，將口罩留給真正需要的人，讓資源發揮最大效用，透過衛福部開發的購買系統分時分流，不會造成擁擠排隊現象，1分鐘即可完成購買。

桃園市藥師公會理事謝志忠解釋，口罩實名制購買政策，由郵差配送口罩至全國健保特約藥局，每日每家藥局配送200片成人口罩、50片兒童口罩，目前除少部分進貨短缺外，皆可如期完成配送作業，也請市民體諒藥師辛苦，尊重各藥局因應方式，耐心排隊購買。

桃園市衛生局建議，桃園市民朋友可透過「桃園市健保特約藥局」（網址：https://reurl.cc/31gng0）、下載「全民健保行動快易通│健康存摺APP」點選「院所查詢」或至健保署全球資訊網首頁「社區藥局與口罩庫存專區」（網址：https://reurl.cc/gvVqaN）查詢就近健保特約藥局後再前往購買。

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