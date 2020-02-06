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武漢包機返台出包！名嘴酸國民黨沒救了　應變能力「慢到跟恐龍一樣」

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▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚,艙門已打開。（圖／記者李毓康攝）

▲武漢台商撤僑專機返台。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨近日因武漢包機爭議引來外界批評，特別是國民黨籍的台商代表徐正文協調返台登機的名單與實際有出入，其中還有一人感染武漢肺炎，令外界相當不滿。對此，國民黨6日祭出黨紀處分，將徐正文停權，但資深媒體人羅友志早在臉書諷刺國民黨的應變能力「慢的跟恐龍一樣」。

羅友志5日發文感嘆「國民黨沒救了…」，實情不是這樣，更是可以凌遲民進黨的好議題，反應卻可以慢半拍到被逆轉，然後讓人霸凌，然後，再任由一個沒參與到過程的小丑，被起底，被成功抹紅，然後繼續1/11恐中牌延長賽...。

羅友志酸國民黨，「這種慢到跟恐龍一樣的媒體應變能力，選出甚麼樣的黨主席，都是恐龍一隻！」有時候真的想想，要不要乾脆讓他跟恐龍一樣，大滅絕一次？甚至朝諷「兩黨政治碰到國民黨就是笑話」。

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