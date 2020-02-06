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獨／陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴：3歲氣喘兒沒媽媽怎麼回家

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▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會表示會針對具急迫需求的民眾，與陸方討論返台包機名單，未明訂陸配不得搭機，但有陸配收到湖北台辦的明確告知，「台灣人才可以，陸配不行。」確定被除名。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北—武漢報導

首批247名武漢台商包機爆出名單爭議後，雖陸委會說，「陸配也是我們的家人」，並未明定拒絕陸配登機，但在輿論爭議中，有原排上第二批包機的陸配告訴《ETtoday新聞雲》記者，台辦已因身分緣故將她除名，淚訴「女兒每天哭著等我回去」，朋友的3歲氣喘兒還可能得自己搭機。她說，「連需求被看見的機會都沒有。」

陳姓陸配（化名）家住台灣北部，6年多前嫁來後，好不容易取得資格，春節前臨時返回湖北娘家，準備帶資料回台申領台灣身分證、辦台灣護照，但受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，飛機、鐵路不通，眼看女兒天天在視訊中哭著問「媽媽我好想妳，妳什麼時候回來？」工作、生活通通停擺，心裡越來越焦急。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲ 武漢肺炎疫情影響，湖北多地封城，公安設置阻攔區管制人員往來。（圖／路透）

回憶當初申請搭返台包機，陳小姐表示，不認識台商協會，也不認識所謂的「救援會長徐正文」，是自己在網路上搜尋湖北台辦，主動聯絡報名，但因為她不在武漢市，是在湖北省東南部的鄉下老家，沒能趕上第一批包機。

陳小姐說，2月5日當天，終於收到台辦通知可以出發，但到了高速公路上，卻臨時喊卡，說「班機取消，起飛時間待定」。後來，她才知道兩岸協商中，原來有這麼多的狀況，更沒想到台灣家人告訴她，「有人在爭吵陸配能不能上飛機這個問題」，「關鍵時刻，我們就不算家人嗎？」

▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情升溫大陸加強檢疫。（圖／達志影像／美聯社）

對於第二批包機不能照陸方的原計畫起飛，陳小姐坦言，能理解台灣政府的立場跟檢疫要求，只是今天跟台辦聯絡時，卻得到「包機只有台灣人才可以，陸配不行，持有那邊的居留證也不行」的訊息。台辦還跟她說，這是「台灣當局」的說法，讓她疑惑，到底是誰不讓她們回家，還是兩岸溝通有落差。

陳小姐激動的說，讓老弱婦孺優先登機，大家都可以接受，但如果是因為陸配身分被除名，這樣是不是「不管有沒有迫切需要、符不符合資格，我們都不算人」，甚至第三、第四批都輪不到。痛訴包機名單的爭議，卻造成她們連「需求被看見的權利都沒有。」

陳小姐說，自己嫁到台灣後，湖北只是娘家，台灣才是真正的家，「5歲小孩需要我，我還有口腔問題得回去看醫生。」她說「對，我現在拿的還是居留證，但我們很多陸配都是臨時回來，誰都不認識，也想被當成家人，為什麼還要分人的等級，甚至遭受批評。」

另一位王小姐（化名）也焦急的透過訊息對外求救，表示自己難得帶兩個幼子回娘家，「二寶過敏帶有遺傳性氣喘，回來備的藥也都用完了，娘家天氣冷，如果氣喘發作都不知道要怎麼辦了」，擔心如果包機只有台灣人可以，那兩個幼子怎麼辦，難道要她們自己搭機、沒有媽媽。

對於首批包機有不少陸配，陸委會副主委邱垂正今（6）日在記者會中表示，陸配也是我們的家人，也持有長期居留證，當然可以入境。陸委會處長蔡志儒在指揮中心說明會上進一步指出，過去對大陸人士來台管制，湖北、廣東當時都禁止，但對於陸配來說，畢竟還是國人的家人，當時都是可以回來，但回來後還是要接受居家檢疫14天。

陸委會指出，下一波名單目前已跟陸方正在溝通當中，還是會循既有的基本立場，希望以沒有長期生活支持、短期出差、旅遊探親、老弱婦孺、長期特殊用藥等族群，可以優先放入。

▼ 為關懷在台陸配需求，海峽交流基金會去年曾首次舉辦「海基會與陸配姊妹午後有約」活動，董事長張小月面對面和她們喝下午茶談心。（圖／海基會提供、非當事人）

▲▼ 海峽交流基金會16日下午首次舉辦「海基會與陸配姊妹午後有約」活動，由董事長張小月主持，面對面與他們喝下午茶談心。。（圖／海基會提供）

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