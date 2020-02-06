10天火速趕工！「雷神山醫院」進入移交階段...可提供1600張床位

▲雷神山醫院內部構造曝光。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎病例持續增加，其中重災區湖北省武漢市內床位不足，中央緊急加蓋「火神山」及「雷神山」2間醫院，以收治重症患者。繼火神山醫院日前開始收治病人後，雷神山醫院6日也正式通過武漢市城建和衛健部門的驗收，並開始逐步移交。

綜合陸媒報導，位於江夏區黃家湖的「雷神山」醫院總建築面積7.99萬平方米，總用地面積約328畝，整體參照戰地醫院的形式，並採用模塊化設計，共分為醫療用房區、醫護保障區以及醫療輔助區，最多可容納2000多名醫護人員，病床提供1600張。

據悉，雷神山醫院由中南建築設計院集團公司設計，武漢地產集團代建，中建三局承建，自1月27日正式施工以來，經過十天十夜的趕工，終於在6日正式通過武漢市城建和衛健部門的驗收，並開始逐步移交。

此前，火神山醫院於2日正式移交給解放軍醫療隊管理使用，並在3日開始接診患者，內部共編設1000張床位，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

醫院每個病房佈置兩張專用病床，房間中有一個單獨的小視窗，還有一個玻璃窗，方便醫護人員拿取物品。病房裡配備空調、通風設施、消毒設備，此外還有一間獨立廁所，內置馬桶、洗臉池、熱水器、淋浴等設施。

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