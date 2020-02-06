　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

10天火速趕工！「雷神山醫院」進入移交階段...可提供1600張床位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼雷神山醫院內部構造曝光。（圖／翻攝微博）

▲雷神山醫院內部構造曝光。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎病例持續增加，其中重災區湖北省武漢市內床位不足，中央緊急加蓋「火神山」及「雷神山」2間醫院，以收治重症患者。繼火神山醫院日前開始收治病人後，雷神山醫院6日也正式通過武漢市城建和衛健部門的驗收，並開始逐步移交。

▲▼雷神山醫院內部構造曝光。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，位於江夏區黃家湖的「雷神山」醫院總建築面積7.99萬平方米，總用地面積約328畝，整體參照戰地醫院的形式，並採用模塊化設計，共分為醫療用房區、醫護保障區以及醫療輔助區，最多可容納2000多名醫護人員，病床提供1600張。

▲▼雷神山醫院內部構造曝光。（圖／翻攝微博）

據悉，雷神山醫院由中南建築設計院集團公司設計，武漢地產集團代建，中建三局承建，自1月27日正式施工以來，經過十天十夜的趕工，終於在6日正式通過武漢市城建和衛健部門的驗收，並開始逐步移交。

▲▼雷神山醫院內部構造曝光。（圖／翻攝微博）

此前，火神山醫院於2日正式移交給解放軍醫療隊管理使用，並在3日開始接診患者，內部共編設1000張床位，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

▲▼雷神山醫院內部構造曝光。（圖／翻攝微博）

醫院每個病房佈置兩張專用病床，房間中有一個單獨的小視窗，還有一個玻璃窗，方便醫護人員拿取物品。病房裡配備空調、通風設施、消毒設備，此外還有一間獨立廁所，內置馬桶、洗臉池、熱水器、淋浴等設施。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

ET快訊
快訊／去年就發防護預警！「吹哨人」醫生李文亮確診武漢肺炎…今
獨／陸配被第二梯包機除名　她淚訴：3歲氣喘兒沒媽媽怎麼回家
陽明校長開「100萬祭品文」　盼師生口罩留給需要的人：感染就
快訊／國台辦：台灣應停止政治操弄　盡速讓湖北台胞返鄉
湖北979人返台名單已提交　國台辦：東航申請3天執飛5航班
南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

10天火速趕工！「雷神山醫院」進入移交階段...可提供1600張床位

快訊／去年就發防護預警！「吹哨人」醫生李文亮確診武漢肺炎…今晚去世

獨／陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴：3歲氣喘兒沒媽媽怎麼回家

快訊／國台辦：台灣應停止政治操弄　盡速讓湖北台胞返鄉

湖北979人返台名單已提交　國台辦：東航申請3天執飛5航班

還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了…發放口罩、消毒水

中國是真正亞洲病夫！？《華爾街日報》辱華標題爆爭議

湖北確診近2萬！金銀潭醫院院長、疫情通報第一人記大功

陸首席生化武器防禦專家進駐武漢　陳薇：準備最長期奮戰

賴清德拜會白宮國安會 國台辦：搞台獨的卑鄙伎倆

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

10天火速趕工！「雷神山醫院」進入移交階段...可提供1600張床位

快訊／去年就發防護預警！「吹哨人」醫生李文亮確診武漢肺炎…今晚去世

獨／陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴：3歲氣喘兒沒媽媽怎麼回家

快訊／國台辦：台灣應停止政治操弄　盡速讓湖北台胞返鄉

湖北979人返台名單已提交　國台辦：東航申請3天執飛5航班

還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了…發放口罩、消毒水

中國是真正亞洲病夫！？《華爾街日報》辱華標題爆爭議

湖北確診近2萬！金銀潭醫院院長、疫情通報第一人記大功

陸首席生化武器防禦專家進駐武漢　陳薇：準備最長期奮戰

賴清德拜會白宮國安會 國台辦：搞台獨的卑鄙伎倆

看好美國市場利基　陽明海運開闢東地中海往返美東新航線

一天就好轉！台人研發「瑞德西韋」抗武漢肺炎…陳時中證實：會送來台灣

台灣武漢肺炎「一天多5人」單日最多確診！寶瓶星號返台將登船發燒篩檢

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

大陸熱門新聞

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

吹哨人李文亮確診武漢肺炎…今晚去世

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

男醫生中標卻隱瞞病情...密切接觸者達百人

陸肺炎確診「趴趴走接觸4000人」最重死刑

國台辦：台灣應盡速讓湖北台胞返鄉

國台辦：東航申請3天執飛5航班

武漢最美醫護臉龐網讚翻！滿臉勒痕汗水滿面

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

獨家追蹤／她被告知「2小時內到機場」：誰能上機都不知道

台爭取加入世衛組織　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

更多熱門

相關新聞

吹哨人李文亮確診武漢肺炎…今晚去世

吹哨人李文亮確診武漢肺炎…今晚去世

大陸湖北武漢的眼科醫師李文亮6日晚間因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病逝。據了解，李文亮2019年12月30日曾向外界發布防護預警，又被稱為肺炎疫情的「吹哨人」，他1日在微博上公布，自己得了武漢肺炎，沒想到時隔短短6天就已病逝，令外界感到相當心痛。

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

陽明校長100萬祭品文　感染就賠

陽明校長100萬祭品文　感染就賠

陳時中：搭飛機一定要戴口罩

陳時中：搭飛機一定要戴口罩

國台辦：台灣應盡速讓湖北台胞返鄉

國台辦：台灣應盡速讓湖北台胞返鄉

關鍵字：

武漢肺炎雷神山醫院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台灣又確診3例武漢肺炎！

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

吹哨人李文亮確診武漢肺炎…今晚去世

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面