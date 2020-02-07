武漢肺炎「吹哨人」李文亮病逝　湖北新增2447例69死

▲李文亮1日確診武漢肺炎。（圖／翻攝《生命時報》）



記者柯振中／綜合報導

大陸湖北武漢的眼科醫師、34歲的李文亮6日晚間因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病逝。有陸媒指出，李文亮2019年12月30日曾向外界發布防護預警，又被稱為肺炎疫情的「吹哨人」，他1日在微博上公布，自己得了武漢肺炎，沒想到時隔短短6天就已病逝。截至6日24時為止，湖北新增2447確診、69死，累計22112例。

據了解，李文亮是名眼科醫師，2019年12月30日在同學的群組發了消息，示警有關武漢華南海鮮市場的疫情，沒想到因為「在互聯網發布不實言論」的罪名，遭到當地派出所警示、批評，更被要求簽下訓誡書，若繼續從事違法活動，將受法律制裁。

李文亮簽署訓誡書後，仍繼續在醫院工作，但1月8日替青光眼患者看診，隔天這名患者就出現肺炎的症狀，李文亮本人1月10日也開始咳嗽，病情逐漸加重，住進了重症監護室。

受到隔離後，李文亮1月31日躺在病床上治療時，錄下了一段影片，講述自己受到公安傳喚的經過，還上傳了一張簽下的訓誡書照片，立刻有數千則支持的評論，沒想到2月1日確診新型冠狀病毒肺炎。大陸官媒《人民日報》6日在臉書發文稱，李文亮6日晚間9點30分傳出病逝消息，令許多網友感到相當惋惜。

▼人民日報指出，李文亮6日晚間9點30分病逝。（圖／翻攝臉書）



李文亮貼出的訓誡書內容如下：

由於2019年12月30日在微信群組發表有關華南水果海鮮市場確認7例SARS的不屬實言論，現在依法對你在互聯網上發表不屬實的言論的違法問題提出警示和訓誡。你的行為嚴重擾亂了社會秩序。你的行為已經超出了法律所允許的範圍，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》的有關規定，是一種違法行為！

公安機關希望你積極配合工作，聽從民警的規勸，至此中止違法行為。你能做到嗎？李文亮則在後面寫下「能」以及蓋上手印。

接下來還有一段寫到：

我們希望你冷靜下來好好反思，並鄭重告誡你：如果你固執己見，不思悔改，繼續進行違法活動，你將會受到法律的制裁！你聽明白了嗎？李文亮則在後面寫下「明白」以及蓋上手印。

李文亮最後在訓誡書上簽名，日期為2020年1月3日。

出版：2/6 23：10

更新：2/7 06：40

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▼李文亮簽署的訓誡書內容。（圖／翻攝微博）