徐正文引發包機爭議！郝龍斌：國民黨是在野黨　兩岸和防疫配合政府





▲郝龍斌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

首批武漢台商包機返台名單多出3個人，其中1名被確診感染武漢肺炎的患者，不在原先救援會的上機名單內，讓湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文備受批評，也引發國民黨內部要求開除徐正文黨籍的聲浪。對此，這次競選國民黨主席的郝龍斌認為，國民黨是在野黨，兩岸和防疫必須配合政府。

郝龍斌6日在臉書表示，國民黨是在野黨，在兩岸和防疫事務上，必須配合政府，站在從旁協助的角色，同心協力做好防疫工作，國民黨過去建立的兩岸交流能量，若政府有需要，應盡力協助幫忙。

郝龍斌指出，台灣醫療量能有限，台商返台後也要有足夠的隔離處所和醫療資源支援，進行14天隔離，因此，支持陸委會有優先名單的設定，並希望北京也要尊重我方所擬名單與優先順序。

▲徐正文。（資料照／記者屠惠剛攝）

郝龍斌呼籲，政府應尋找海基會與海協會共同信任的人士擔任聯繫窗口，通順兩岸溝通管道，例如，海基會中多位具台商背景的顧問，在當前的狀況下，確保台灣同胞的健康，雙方更應該拿出善意，以民為念，放下政治，一切以防疫為優先。此外，這次參選國民黨主席補選的郝龍斌也強調，「專職專心」、「黨主席是職務不是跳板」。

對於徐正文所引發的包機爭議，國民黨6日經過11位考紀委員同意，決議將徐正文停止黨權，原因包括徐正文並非國民黨七人小組，與國民黨毫無關係，且他的作為可能涉嫌違反疾病防治法。

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