　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐正文遭轟拖累國民黨　朱立倫挺台胞返鄉：台灣防疫做得比其他國家好很多

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文遭因包機名單爭議引發批評，對此，前新北市長朱立倫6日表示，他不想談個人，大家一切支持政府作為，國民黨立場是協助政府做好防疫工作，團結一致，國民黨的立場就是若有台商、台胞想回到台灣，都要全力支持，給予政府協助。

針對國民黨將以黨紀處分徐正文，黨內也批評他「拖累全黨」，朱立倫說，他目前不在黨中央管事情，但希望不要針對任何個人或是政治考量，一切以防疫出發，過去他也擔任過地方首長、也擔任過H1N1時中央防疫總指揮官，當時也是感謝中央地方與社會的全力支持，這次遇到很大的困難，到目前為止，台灣防疫做得比其他國家好很多。

朱立倫表示，防疫工作上最重要是同心協力不分朝野，支持政府做好防疫工作，汗水比口水重要，不要有一絲政治思維，台灣到目前為止防疫做得比其他國家好很多，大家要給防疫第一線人員、決策者多多鼓勵，從個人到邊境與醫療體系都做好準備，讓疫情降到最低。
 
朱立倫表示，邊境、醫療單位、包機都應該以政府為重要窗口，或是政府代表為窗口，最重要的是要把所有台灣同胞接回台灣，防疫過程中任何的口水只會造成內耗，希望大家全力協助防疫。

另外，前國民黨副主席郝龍斌也表示，國民黨是在野黨，在兩岸和防疫事務上，必須配合政府，站在從旁協助的角色，同心協力做好防疫工作。國民黨過去建立的兩岸交流能量，若政府有需要，應盡力協助幫忙。

郝龍斌強調，台灣醫療量能有限，台商返台後也要有足夠的隔離處所和醫療資源支援，進行14天隔離，因此我支持陸委會有優先名單的設定，並希望北京也要尊重我方所擬名單與優先順序。

他呼籲，政府應尋找海基會與海協會共同信任的人士擔任聯繫窗口，通順兩岸溝通管道；例如海基會中多位具台商背景的顧問。在當前的狀況下，確保台灣同胞的健康，雙方更應該拿出善意，以民為念，放下政治，一切以防疫為優先。

▲朱立倫。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫。（圖／朱辦提供）

ET快訊
武漢專機返台隔離生活曝！繭居套房沒電視…三餐叫外送「每餐限8
黃寶慧獨家專訪／前AIT主席卜睿哲批：武漢政府隱匿疫情　做得
徐正文遭國民黨停止黨權！不介入第二次包機
陸配返台過年隔離1晚從飯店脫逃！跑到高鐵桃園站搭車被警方逮捕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「I'm not from China！」　時力籲開放黏貼「台灣」貼紙、重新設計護照封面

大巨蛋停工5年　7日闖關環評拚2020復工

快訊／武漢肺炎確診13人　蔡英文7日親上火線視察指揮中心

徐正文引發包機爭議！郝龍斌：國民黨是在野黨　兩岸和防疫配合政府

武漢包機名單惹議　林俊憲轟徐正文「罔顧台灣人死活」

「製造恐慌、嚴重破壞本黨形象與聲譽」　國民黨決議停止徐正文黨權

快訊／徐正文遭停止黨權　國民黨澄清不介入第二次包機

香港學校暫定3月2日復課

徐正文遭轟拖累國民黨　朱立倫挺台胞返鄉：台灣防疫做得比其他國家好很多

前立委沈智慧臉書批「貴死人口罩還買不到」　網諷「智慧不能省」

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

「I'm not from China！」　時力籲開放黏貼「台灣」貼紙、重新設計護照封面

大巨蛋停工5年　7日闖關環評拚2020復工

快訊／武漢肺炎確診13人　蔡英文7日親上火線視察指揮中心

徐正文引發包機爭議！郝龍斌：國民黨是在野黨　兩岸和防疫配合政府

武漢包機名單惹議　林俊憲轟徐正文「罔顧台灣人死活」

「製造恐慌、嚴重破壞本黨形象與聲譽」　國民黨決議停止徐正文黨權

快訊／徐正文遭停止黨權　國民黨澄清不介入第二次包機

香港學校暫定3月2日復課

徐正文遭轟拖累國民黨　朱立倫挺台胞返鄉：台灣防疫做得比其他國家好很多

前立委沈智慧臉書批「貴死人口罩還買不到」　網諷「智慧不能省」

肚皮舞大師搭「確診病患」同機返台　歷14天隔離日：書法寫心經穩定情緒

4年才出現1次！2/29到勝政勝勢吃豬排　腰內肉3塊變5塊

武漢疫情影響　任天堂原訂本週六預售的全新配色新機宣布延期

簡報、宣傳海報都實用！設計粉專製作「防疫素材包」　佛心開放免費使用

78歲老翁每天發訊息點餐　傳出「不用送飯」18天後奇蹟康復

《想見你》爆靈異事件！顏毓麟「被掐住講不出話」　許光漢車子爆胎

「I'm not from China！」　時力籲開放黏貼「台灣」貼紙、重新設計護照封面

被指囤積「黑心口罩」　吉田藥局喊冤：一個口罩才賺幾塊錢

逛基隆廟口畫面曝！疑從鑽石公主號下船　遊客「揹郵輪袋+緊戴口罩」現身

公布不到一週　《動物森友會》主機預購因武漢肺炎延期

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

獨／徐正文曝503人名單　機上有陸配「希望外界給同理心」

吳斯懷談圖利口罩廠商　藍委：多講了

武漢包機多3人　「假名單」內幕曝

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

口罩實名制購買6日上路！網友發起「我OK你先領」禮讓口罩運動

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」

快訊／徐正文有政協委員身份參選中常委

快訊／徐正文遭停止黨權　國民黨澄清不介入第二次包機

更多熱門

相關新聞

郝龍斌：國民黨是在野黨　防疫須配合政府

郝龍斌：國民黨是在野黨　防疫須配合政府

首批武漢台商包機返台名單多出3個人，其中1名被確診感染武漢肺炎的患者，不在原先救援會的上機名單內，讓湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文備受批評，也引發國民黨內部要求開除徐正文黨籍的聲浪。對此，這次競選國民黨主席的郝龍斌認為，國民黨是在野黨，兩岸和防疫必須配合政府。

台灣燈會將吸大批人潮中市府防疫總動員

台灣燈會將吸大批人潮中市府防疫總動員

林俊憲轟徐正文：罔顧台灣人死活

林俊憲轟徐正文：罔顧台灣人死活

長榮航空2/18米蘭、4/2普吉島延後開航

長榮航空2/18米蘭、4/2普吉島延後開航

武漢肺炎疫情蔓延　全日空再停飛7條中國航線

武漢肺炎疫情蔓延　全日空再停飛7條中國航線

關鍵字：

徐正文朱立倫武漢肺炎國民黨

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面