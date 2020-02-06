徐正文遭轟拖累國民黨　朱立倫挺台胞返鄉：台灣防疫做得比其他國家好很多

記者羅婉庭／台北報導

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文遭因包機名單爭議引發批評，對此，前新北市長朱立倫6日表示，他不想談個人，大家一切支持政府作為，國民黨立場是協助政府做好防疫工作，團結一致，國民黨的立場就是若有台商、台胞想回到台灣，都要全力支持，給予政府協助。

針對國民黨將以黨紀處分徐正文，黨內也批評他「拖累全黨」，朱立倫說，他目前不在黨中央管事情，但希望不要針對任何個人或是政治考量，一切以防疫出發，過去他也擔任過地方首長、也擔任過H1N1時中央防疫總指揮官，當時也是感謝中央地方與社會的全力支持，這次遇到很大的困難，到目前為止，台灣防疫做得比其他國家好很多。

朱立倫表示，防疫工作上最重要是同心協力不分朝野，支持政府做好防疫工作，汗水比口水重要，不要有一絲政治思維，台灣到目前為止防疫做得比其他國家好很多，大家要給防疫第一線人員、決策者多多鼓勵，從個人到邊境與醫療體系都做好準備，讓疫情降到最低。



朱立倫表示，邊境、醫療單位、包機都應該以政府為重要窗口，或是政府代表為窗口，最重要的是要把所有台灣同胞接回台灣，防疫過程中任何的口水只會造成內耗，希望大家全力協助防疫。

另外，前國民黨副主席郝龍斌也表示，國民黨是在野黨，在兩岸和防疫事務上，必須配合政府，站在從旁協助的角色，同心協力做好防疫工作。國民黨過去建立的兩岸交流能量，若政府有需要，應盡力協助幫忙。

郝龍斌強調，台灣醫療量能有限，台商返台後也要有足夠的隔離處所和醫療資源支援，進行14天隔離，因此我支持陸委會有優先名單的設定，並希望北京也要尊重我方所擬名單與優先順序。

他呼籲，政府應尋找海基會與海協會共同信任的人士擔任聯繫窗口，通順兩岸溝通管道；例如海基會中多位具台商背景的顧問。在當前的狀況下，確保台灣同胞的健康，雙方更應該拿出善意，以民為念，放下政治，一切以防疫為優先。

▲朱立倫。（圖／朱辦提供）