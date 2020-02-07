一天就好轉！台人研發「瑞德西韋」抗武漢肺炎…陳時中證實：會送來台灣

▲台人研究出新藥對抗新型冠狀病毒肺炎，陳時中證實有新藥要送來台灣。（合成圖／翻攝吉利德官網、記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

美國製藥廠吉利德公司（Gilead Sciences）研發的「瑞德西韋」（Remdesivir）被用來治療新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），一天就出現病情好轉的狀況，讓各國醫師感到相當振奮。對此，衛福部長陳時中6日證實，目前已向美方接洽，接下來會有新藥送來台灣。

吉利德公司指出，擔任要拚開發及製造部門執行副總裁的是台灣的女科學家，名字叫楊台瑩（Taiyin Yang），主要負責公司產品研發、上市的業務，在楊台瑩的領導下，公司開發出全球首款治療HIV的單錠藥物。

請繼續往下閱讀...

▲陳時中指出，已與美方接洽，藥廠會保留部分藥物，接下來送到台灣。（圖／記者林敬旻攝）



根據外媒報導，美國一名到訪武漢的男性確診罹患武漢肺炎，住院第七天的晚上開始投用瑞德西韋，隔天病情就開始好轉，臨床症狀出現改善。而這款瑞德西韋早前輩用來治療伊波拉病毒，不過臨床效果不如其他藥物。

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的報告指出，由於這名美國男性病情惡化，醫療團隊投用瑞德西韋，結果得到改善，但這款藥物是否有效，仍待更多實驗。

對於這款藥物傳出好消息，衛福部部長陳時中6日也說，新藥是否有效仍須驗證，但我方已與美方接洽，藥廠會保留部分藥物，接下來會送來台灣。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～