賴索托「第一夫人」被控謀殺丈夫前妻！80歲總理也捲入宣布下台

▲賴索托（Lesotho）第一夫人梅塞亞（Maesaiah Thabane）被指控謀殺。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

非洲國家賴索托（Lesotho）第一夫人梅塞亞（Maesaiah Thabane）於4日現身警局，承認2017年謀殺丈夫的前妻，隨即遭到收押，但目前已暫時交保獲釋。總理塔巴內（Thomas Thabane）也被捲入，他1月接受警方偵訊，並宣布將會辭職下台。

梅塞亞1月被警方傳喚卻沒有出席，被發布逮捕令，失蹤1周以後於4日早上到警局自首。現年42歲的她隔天現身法庭，被指控謀殺丈夫的前妻利波蘿（Lipolelo Thabane），涉嫌謀殺當時在現場的另一名女子，還押候審，稍晚以1000馬洛蒂（大約新台幣2000元）交保。

▲賴索托（Lesotho）第一夫人梅塞亞（Maesaiah Thabane）於5日出席法庭。（圖／路透）



警察局副局長長帕塞卡（Mokete Paseka）表示，「她與其他8名分別在賴索托與南非的人一起被指控謀殺」。他說，警方握有針對第一夫人罪行的「有利證據」，調查已經落幕。

綜合CNN、《衛報》報導，利波羅2017年6月在首都馬塞魯（Maseru）的住家外面遭射殺死亡，她與塔巴內當時已經分居，正在辦理離婚手續，卻在丈夫就職典禮前兩天遇害。據了解，塔巴內喪妻不到三個月就再婚。

▲賴索托（Lesotho）總理塔巴內（Thomas Thabane）。（圖／達志影像／美聯社）

賴索托警察局長的一封信件1月遭到洩露，內容顯示，首相的手機號碼與案發當天的通聯紀錄有所關連，塔巴內因此接受偵訊，民眾也走上街頭，要求總理下台。

執政的「全巴蘇陀大會黨」（ABC）指控總理阻礙謀殺案調查，現年80歲的塔巴內1月表示，因年事已高，也想要尊重黨部意見，將會辭職下台。但是，他尚未宣布確切日期。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！