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小學老師要揍人！全班40學生嚇得急衝出...推擠中14人慘死

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實習記者任珈萱／綜合報導

非洲肯亞卡卡梅加市（Kakamega）一所小學傳出一件驚悚事故。一名老師要體罰「毆打」學生，全班40多位學生嚇得跑出教室，過程中造成推擠，有多名學生墜樓，導致14人當場死亡。

據英國廣播公司（BBC）引述肯尼亞報紙《標準》（The Standard）報導指出，4日下午肯亞卡卡梅加市一所小學，在放學時間突出現學生推擠奔跑狀況，許多學生為了要擠一條狹窄的樓梯，不小心跌倒造成多人遭踩踏，有多名學生從3樓往下跳。許多焦慮的父母和學生以及其他當地人，在學校大樓周圍到處找人。警方接獲通報後立刻趕到現場，初估有40多人受傷，有13人當場死亡，1名搶救無效，另有數十人受傷。

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲全班40多名同學嚇得往外衝出，不幸造成推擠墜樓。（圖／pixabay）

警方調查後指出，一名學生家長表示，這起悲劇之所以會發生，是因為校內有一名老師要體罰「毆打」學生，所以全班同學才會嚇到逃跑。由於根據當地法律，學校是禁止體罰的，警方也進一步調查中。

面對突如其來的事故，許多父母悲痛欲絕。一名在踩踏事件中失去她的9歲女兒的母親表示，她的女兒在一月份開始新學年時才加入學校，「我很痛苦，因為早上她離開時還很好，現在突然有一個學生告訴我她死。」

目前該學校已經關閉接受調查。肯亞總理也在推特哀表示，「希望受傷的孩子可以早日康復，家庭也能振作起來」。

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