非洲無武漢肺炎？　原因找到了...網友點出「殘酷關鍵」

▲防範武漢肺炎傳染，每位民眾都戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者崔子柔／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，又因WHO秘書長譚德賽來自非洲，就有網友好奇提問「為什麼大陸非洲往來密切，非洲卻沒有武漢肺炎疫情？」引起熱烈討論，也有人質疑「非洲有檢驗醫院嗎？」

一名網友日前在PTT八卦版發文表示，因為WHO（世界衛生組織）秘書長譚德賽是一個來自非洲的衣索匹亞人，所以特別關注了一下非洲的武漢肺炎疫情，但他驚訝的發現，非洲好像沒有武漢肺炎確診病例（如果有，請指正）。

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不過他查了一下數據，發現中國跟非洲國家的往來非常密切，2019年，中國是非洲國家最大的投資國，也有大批中國人在非洲工作、生活、做生意，他不解，「為何武漢肺炎沒有傳播到非洲去呢？就連歐洲、北美洲都有武漢肺炎疫情了？為什麼非洲沒有疫情？ 難道非洲人的體質比較強健？去非洲的中國人剛好都沒有武漢肺炎病毒？原因是什麼？」

▲原PO在PTT提出疑問。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，隨即引發網友熱議，紛紛在底下回應，「伊波拉還比這個什麼肺炎強」、「伊波拉略顯不屑對冠狀病毒說：你已經死了」、「單純只是武漢人不會往非洲逃難」、「熱帶傳播還沒點出來」。

也有人指出關鍵在於到底有沒有檢驗，「沒有驗就沒有疫情」、「非洲的檢疫能力？」、「沒試劑就根本不知道是不是」。

▲▼網友認為非洲有沒有檢驗才是關鍵。（圖／翻攝自PTT）