非洲出現首起疑似武漢肺炎病例　患者為中國公民發燒隔離

▲武漢肺炎疫情持續蔓延。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

武漢肺炎死亡病例至今已累計到170例，各國除了紛紛出現首起確診，也有許多疑似病例。非洲西南部國家安哥拉則出現第一起的疑似病例；該國衛生部長盧圖庫塔（Sílvia Lutucuta）29日表示，該名患者正在醫院接受治療。

綜合外媒報導，該名患者12天前從中國來到安哥拉，出現高燒與咳嗽症狀，這是非洲南部地區第一起疑似新型冠狀病毒的病例，目前這位中國公民正在接受隔離治療。盧圖庫塔說明，還在聯繫曾接觸該名患者的民眾，但沒有透露具體數字。

安哥拉政府此前宣布一項緊急計畫，藉此預防出現確診病例，包括在機場安裝溫度測量儀器，並於港口、邊境與人潮眾多的車站實施預防措施。

盧圖庫塔呼籲大眾保持理性，有關單位已做好準備。安哥拉衛生部承諾，會就中國患者的健康狀況隨時發表新的聲明。

世界衛生組織（WHO）表示，緊急委員會將於30日重新開會，決定是否武漢肺炎的疫情構成全球緊急狀態。該組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，過去幾天，病毒在一些國家的發展令人擔憂，特別是人傳人的情況，「雖然中國境外的病例數量相對較少，但仍有可能發生更大規模的疫情爆發。」

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