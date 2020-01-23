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74歲翁在自家庭院被「十字弓擊殺」一箭射穿！他以為觸電…草地染血

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▲▼十字弓。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國一名74歲老翁走出家門修理衛星接收器，竟被十字弓射殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國威爾斯的安格爾西島（Anglesey）發生一起可怕案件，74歲退休講師科里根（Gerald Corrigan）在自家庭院中，修理衛星訊號接收器，竟被箭矢射穿身體，一開始還以為觸電了，送醫治療3周後仍不幸身亡。檢察官表示，嫌犯威爾（Terence Whall）利用精良的十字弓犯案，2天前就曾來現場「勘查」。

▲碟形衛星信號接收器。（圖／免費圖庫 Pixabay）

▲科里根在院子裡調整衛星訊號接收器，竟被攻擊身亡。（示意圖／免費圖庫 Pixabay）

科里根2019年4月19日深夜12點30分發現訊號干擾，走出家門調整衛星天線，竟被弓箭射穿身體。《衛報》報導，他感覺全身劇烈疼痛，以為觸電，走進屋內呼叫老婆，但實際上卻是被箭矢擦過心臟，穿過右手臂。醫護人員趕到時，才發現庭院大門早已被打開，草地上有一根沾滿鮮血的十字弓箭矢，尖端還有2片金屬。

科里根送醫治療，5月11日因傷勢導致的多重器官衰竭、敗血症與壞疽（Gangrene）死亡。檢察官魯西（Peter Rouch）於22日在庭上表示，嫌犯刻意干擾衛星訊號，讓屋主走出來，藉機行兇，「十字弓如此安靜又快速，科里根先生完全不知道自己發生了什麼事，只感覺到劇痛。」

威爾很快就因持有兩把十字弓遭訊問，他辯稱，年初就已經把武器賣掉，4月在網路上買了一把新的，案發以後才收到貨品。但是，嫌犯女友的汽車6月3日被發現焚毀、棄置在路邊，檢調單位設法還原GPS等資料，發現車輛曾兩度出現在死者住處。

根據法庭文件，汽車4月17日晚間曾到死者住處，之後又抵達附近的波達法赫海灘（Porthdafach beach），被檢方認定是事前「勘查」，預謀犯案。科里根遇襲當晚，車子也從霍爾住處開往海邊，停留一個半小時，直到凌晨12時42分，也就是案發大約12分鐘以後才離開。

根據《北威爾斯紀事報》（North Wales Chronicle）報導，威爾始終否認犯案，全案仍在審判當中。

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