74歲翁在自家庭院被「十字弓擊殺」一箭射穿！他以為觸電…草地染血

英國一名74歲老翁走出家門修理衛星接收器,竟被十字弓射殺。



記者吳美依/綜合外電報導

英國威爾斯的安格爾西島(Anglesey)發生一起可怕案件,74歲退休講師科里根(Gerald Corrigan)在自家庭院中,修理衛星訊號接收器,竟被箭矢射穿身體,一開始還以為觸電了,送醫治療3周後仍不幸身亡。檢察官表示,嫌犯威爾(Terence Whall)利用精良的十字弓犯案,2天前就曾來現場「勘查」。

科里根在院子裡調整衛星訊號接收器,竟被攻擊身亡。



科里根2019年4月19日深夜12點30分發現訊號干擾,走出家門調整衛星天線,竟被弓箭射穿身體。《衛報》報導,他感覺全身劇烈疼痛,以為觸電,走進屋內呼叫老婆,但實際上卻是被箭矢擦過心臟,穿過右手臂。醫護人員趕到時,才發現庭院大門早已被打開,草地上有一根沾滿鮮血的十字弓箭矢,尖端還有2片金屬。

