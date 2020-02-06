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武漢肺炎「兒童感染病例較少」　專家：年紀與病情嚴重程度相關

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▲武漢肺炎,日本,大阪。（圖／達志影像／美聯社）

▲新型冠狀病毒全球擴散，兒童病例相對少見。圖為日本大阪兒童帶著口罩防疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

新型冠狀病毒全球擴散，根據目前數據，兒童病例相對少見，如果被感染，症狀嚴重的情況也不多，上述現象在SARS、MERS也曾出現。香港大學病毒學教授裴偉士（Malik Peiris）認為，年紀較小的患者症狀通常比較輕微，甚至沒有被納入病例，他也指出，年紀與病情嚴重性相關。澳洲新南威爾斯大學 （UNSW Sydney）流行病學家麥金太爾（Raina MacIntyre）提到，中老年人免疫力下降，因此出現較高發病率。

根據數據，全球目前超過2.8萬起新型冠狀病毒確診，超過560人死亡，但兒童患者相對少見，症狀大多也較輕微。《美國醫學會雜誌》（JAMA）於5日發表的最新研究指出，患者年齡中位數在49歲至56之間，兒童病例少見。

《紐約時報》引述一起已發表病例為例，一名10歲兒童曾與家人到武漢旅遊，回到深圳以後，年紀介於36歲至66歲的家人們出現發燒、喉嚨痛、腹瀉與肺炎等症狀，並且確診感染新型冠狀病毒。醫師發現，這個孩子肺部也出現感染病毒性肺炎的跡象，卻沒有發生明顯症狀。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲科學家指出，新型冠狀病毒病患的年齡中位數在49歲至56之間，兒童病例少見。（圖／路透）

報導中提到，根據美國疾管局（CDC），SARS全球超過8000起病例中，大約有135名兒童患者，12歲以下需要住院、氧氣面罩或其他治療的可能性小了許多，超過12歲者症狀與成人相似。800起死亡病例之中，沒有兒童，大多是45歲以上病患，其中男性面臨的風險更大。在MERS疫情之中，兒童患者幾乎沒有出現症狀。由於上述跡象，一些科學家懷疑，這是冠狀病毒感染孩童的典型特徵。

裴偉士認為，如果新型冠狀病毒傳播範圍如季節性流感一樣廣泛，應該會有更多病例，「我強烈、有根據地推測，年輕的人也正被感染，但他們的症狀相對輕微……我們沒有輕微病例的資料，因此科學家可能沒有看見更多感染兒童。」他提到，雖然仍不清楚原因，但從SARS與武漢肺炎的疫情可以清楚了解，年紀與病情嚴重程度的確相關。

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲學者認為，免疫力下降也是重要因素之一，老年人發病率通常較高。圖為武漢大學中南醫院。（圖／路透）

除了冠狀病毒以外，在孩童身上影響較小的疾病還有水痘、流行性感冒等等。麥金太爾說，人體天生免疫力會隨著年齡增長「呈指數下降」，尤其中年以後特別明顯，因此最高發病率往往出現在老年人身上。她也指出，孩童、青少年與年輕成人在社會中的接觸最為密切，「沒有發現自己生病的年輕人，有可能助長傳染疾病。」

麥金太爾強調，仍需要了解患者首次接觸病毒、出現症狀的時間，發生輕微與嚴重症狀的族群與人數等詳細資料與觀察，才能全面了解病毒，屆時目前的結論也許有所改變。

但是，美國范德比大學（Vanderbilt University）兒童傳染疾病學者丹尼森（Mark Denison）表示，即使如此，兒童感染病例數也不會突然增加，「對我來說，很難想像兒童感染的臨床漏報率那麼高，以致於我們只聽過大概兩三起。」他認為，中國兒童病患人數遠比想像中少，感染風險也比較低。

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