「武漢肺炎新藥物」中國搶註專利！美藥廠：2016年已申請

▲美國製藥廠吉利德（Gilead Sciences）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），可望治療感染2019新型冠狀病毒的患者。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國製藥廠吉利德（Gilead Sciences）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），可望治療感染2019新型冠狀病毒的患者。中國科學院武漢病毒研究所表示，1月21日已與一間軍事實驗室一起申請了「使用專利」，此舉是為了「保護國家利益」。吉利德回應，他們2016年就已申請「冠狀病毒使用瑞德西韋」的中國專利，目前正在等待批准。

武漢病毒研究所本周發布聲明表示，1月21日與一間軍事實驗室聯合申請「使用專利」，希望指定新型冠狀病毒成為瑞德西韋的使用目標。他們提到，雖然知道有「智慧財產權的壁壘」，但此舉是出於「保護國家利益」的動機。

武漢病毒研究所指出，「如果相關外國企業想要對於中國傳染病的預防與控制做出貢獻，我們都贊成，如果該國有需要，我們將不會要求執行專利授予的權利。」官媒《新華社》於6日報導，瑞德西韋的臨床實驗已經開始。

▲《新華社》報導，國內使用瑞德西韋的臨床實驗已經開始。（圖／路透）

《美聯社》報導，根據世界貿易組織（WTO）規定，中國有權宣布緊急狀態，強迫公司發放藥品專利，保護公眾，但必須支付公平的市場價格。如果武漢研究所申請成功，北京在費用協商之中將占優勢，甚至避免開銷，但也可能被批評濫用監管體系、施壓外國公司交出有價值的科技。

吉利德表示，公司2016年就已提出「針對冠狀病毒使用瑞德西韋」的中國專利申請，目前正在等待批准。發言人麥基爾（Ryan McKeel）說，「關於相關機構是否向中國研究人員發布專利一事，吉利德沒有任何影響力。他們是在吉利德提出申請超過3年以後才提出文件。」

吉利德上周透露，目前正與美中衛生當局合作研究瑞德西韋，已向少數情況危急的患者用藥。

▲美國第一起武漢肺炎病患使用瑞德西韋以後，症狀明顯好轉。（示意圖／路透）



《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）於1月31日公布美國第一起武漢肺炎病例報告，一名35歲男性患者住院第7天晚上開始接受靜脈注射瑞德西韋，第8天（發病第12天）後病情好轉，臨床症狀改善。

醫療團隊表示，當時考慮到患者病情惡化，才決定給予瑞德西韋，目前還需要更多試驗，以確定其安全性與效用。首席醫療官杰伊庫克（Jay Cook）提到，他們認為，使用瑞德西韋的好處超越任何潛在風險，據他所知，這是全球首次使用瑞德西韋來治療武漢肺炎的個案。

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