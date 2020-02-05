敘俄持續轟炸伊德利卜！艾爾段：土耳其不會讓敘國政府軍獲進展

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，不會讓敘利亞政府軍在伊德利卜省取得進展。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

敘利亞政府獲俄羅斯支持，自去年12月起加強空襲國土北部的伊德利卜省（Idlib），誓言奪回最後一塊被叛軍把持的地區，至今已造成52萬人流離失所。土耳其已接收超過300萬敘國難民，8名公民3日又遇襲喪生，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，「我們不會讓敘利亞有機會在那裡獲得進展。」

《美聯社》引述土耳其NTV電視台報導，艾爾段3日表示，「敘利亞正試圖把無辜又悲痛的伊德利卜人民趕到我們的邊境，藉此獲取領土。我們不會讓敘利亞有機會獲得領土。」

根據《衛星通訊社》，他5日表示，伊德利卜省的情勢已經「無法控制」，如果敘國本月底之前未將部隊撤離邊境哨站，將會對此做出回應。

▲敘利亞伊德利卜省被叛軍把持，自從去年12月遭政府加強空襲，公民防衛與人道救援組織「白頭盔」（White Helmets）前往救援。（圖／達志影像／美聯社）

伊德利卜省是敘利亞最後一處仍被叛軍、聖戰士把持的地區，總統阿薩德（Bashar al-Assad）誓言早日奪回控制權，政府軍在俄國支持之下加強轟炸，當地超過300萬居民紛紛逃離，許多人選擇到土耳其避難。但艾爾段去年12月就已表示，國內已經「無法再應付新一波的難民潮」，也不會再獨自承擔移民壓力。

▲土耳其派遣軍隊到敘利亞北部的伊德利卜省（Idlib）。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其先前派駐軍隊到伊德利卜省，監督安卡拉與俄羅斯於2017年簽署、卻屢次被違反的停火協議，國防部3日證實，7名士兵與1名平民遭敘國部隊砲擊，已經展開反擊。敘利亞官媒聲稱沒有造成任何傷亡。但敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）通報，土耳其反擊造成至少13名士兵喪命。

敘利亞人權瞭望台組織表示，敘國政府軍與俄國戰機在伊德利卜省發動密集空襲，並於東部小鎮薩拉奇（Saraqib）成功推進。BBC報導，敘俄堅稱攻擊目標是聖戰分子，但當地社運人士指出，平民與其建築、設施都遭遇轟炸。

▲敘利亞伊德利卜省（Idlib）居民逃離家園戰火。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國人權辦公室證實，伊德利卜省1月20日至30日至少83人死亡，過去9個月內已超過1500人喪命，如果軍事行動持續，薩拉奇附近的28萬人也將面臨流離失所的危險。聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人萊克（Jens Laerke）說，「自從去年12月1日以來，伊德利卜省超過300萬的居民中已有52萬人逃離家園，其中大多數都是婦孺，伊德利卜省沒有安全的地方，隨時隨地都有炸彈。」



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