史瓦帝尼WHO神安排發言「一口氣唸完」　瓜地馬拉霸氣舉牌挺台

記者黃翊婷／綜合報導

WHO（世界衛生組織）3日進行執行委員會議時，台灣邦交國包括史瓦帝尼（舊稱史瓦濟蘭）與巴拉圭出聲挺台，雖然中國代表一度想打斷發言，但史瓦帝尼衛生部政務次長資瓦內透過巧妙的安排，開頭先肯定中國在防疫方面的努力，接著為台爭取加入WHO的機會，一口氣把話說完，才換中方行使答辯權。

▲史瓦帝尼代表為台灣發言。（圖／翻攝自WHO官網）

資瓦內（Simon Zwane）在會議中先對在疫情中病逝的人表達哀悼，接著肯定中國在防疫工作方面的努力，並趁中國代表還來不及反應前，一口氣說完挺台言論，「我們注意到此問題的部分成因，來自對若干獨立國家及WHO的政治衝突或干預。中華民國（台灣）即為一例，他們無法或僅能非常有限地參與WHO國際衛生條例（IHR）程序，台灣的技術專家也無法參與WHO技術會議，此導致2300萬台灣人民，連帶其他人，暴露在疫情的威脅下。」

資瓦內強調，台灣擁有最先進的技術可讓大家都受益，當前疫情的處理方式有關資訊失準、不當列示等，所導致的偏差決定，嚴重影響台灣人民福祉。就在資瓦內發言期間，中國代表一度出聲想要打斷，但直到他完整唸完挺台的部分，會議主席才詢問「您可以停止嗎？」，並改請中方發言。

▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自WHO推特）

但挺台的國家不是只有史瓦帝尼。根據《中央社》報導，台灣友邦瓜地馬拉代表在WHO第二天的執行委員會議上感謝台灣，中方答辯時再次強調台灣是中國的一部分，而且這是內政問題，不應該在這時候拿出來討論；接著，瓜國代表舉牌請求回應，獲得主席同意後直接霸氣回擊兩點，第一現在會議上談的是國際衛生保健問題，第二台灣是瓜國重要的衛生保健夥伴。

事實上，日本、美國、法國、歐盟等多國都曾相繼表態希望台灣加入WHO，巴拉圭駐團代辦貝拉達大使也在會議上說過，將任何地區或國家排除WHO之外，會給所有人帶來風險，特別是在傳染病相關議題方面，而且台灣已有超過10例確診病例，「因此我們要求WHO能讓台灣即時收到傳染病相關訊息，以免對公共衛生安全造成危害。我方希望，台灣所提供的資訊能受到應有的重視。」

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