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蔡政府防堵「武漢肺炎」關鍵3決策！蘇貞昌去年就啟動　黃金時間領先全球

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圖、文／鏡週刊

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肆虐全球，各國防疫總動員，我國至3日確診病例都是境外移入個案或屬家戶感染，仍守住「社區感染」的最後一道防線。本刊調查，有17年前SARS防疫的經驗，這次府院防疫作戰採超前部署，自中國通報武漢出現不明肺炎病例後，我方即宣布武漢直航抵台班機須登機檢疫、正式公告武漢肺炎為法定傳染病必須通報，以及提升武漢旅遊疫情建議級別等，3項領先各國的防疫關鍵決策，終讓疫情不致擴大。

▲▼【防疫決策揭密1】境外殲敵大作戰　3大黃金決策時間點曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲1月21日台灣出現首例武漢肺炎確診病例，總統蔡英文隔天就舉行國安高層會議，對可能疫情嚴陣以待。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，台灣能夠守住傳染力更甚SARS的武漢肺炎病毒，關鍵在於府院記取當年教訓，提早啟動部署，並做了3個重要決策，才能堅守社區感染這道防線不被病毒攻陷。

▲▼【防疫決策揭密1】境外殲敵大作戰　3大黃金決策時間點曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲武漢肺炎疫情在中國延燒，年假春節過後的各交通運輸節點，幾乎全民都戴起口罩預防飛沫傳染。

在超前部署方面，去年12月31日，正當國人準備迎接跨年及大選前，中國正式向世界衛生組織（WHO）通報武漢出現27起原因不明的肺炎病例，當天行政院馬上啟動第1波因應機制，由院長蘇貞昌指示具公衛背景的副院長陳其邁，針對武漢肺炎召開院級的第1次專案小組會議，研擬因應對策。

▲▼【防疫決策揭密1】境外殲敵大作戰　3大黃金決策時間點曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲今年1月12日，世界衛生組織（WHO）將自去年底開始蔓延的武漢肺炎，定名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。（翻攝美國疾管局官網）

接獲蘇貞昌指示後，陳其邁立即邀集衛福部、疾管署、內政部、移民署、陸委會等相關部門官員開會，疾管署旋即在當天宣布，中國武漢直航入境的班機（每週12班）都必須進行登機檢疫，入境旅客也都被要求申報健康狀況，有出現發燒情況則交由地方衛生局持續掌握。

▲▼【防疫決策揭密1】境外殲敵大作戰　3大黃金決策時間點曝光。（圖／鏡週刊提供）

這場由行政院召集的專案小組會議及所做的決策，如今回顧起來，被許多專家視為防止武漢肺炎擴大的關鍵，因為1月21日台灣發現的首起新型冠狀病毒確診病例，就是搭乘飛機從武漢回台的55歲女台商，一下飛機就確診，證明31日的首場防疫會議拍板的登機檢疫決策，確實是有效阻絕境外移入個案成為傳染源的關鍵。

▲▼【防疫決策揭密1】境外殲敵大作戰　3大黃金決策時間點曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲為因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心從春節連假前，已將疫情等級提升至第二級，由衛生福利部長陳時中（中）擔任指揮官。

此外，跨年夜當天的首次專案小組會議同時也作成決議，將派台灣的防疫專家赴武漢現場觀察。1月6日，在陳其邁指示下，疾管署去函中國，表達有意派遣專家前往訪查，中國政府11日回覆同意後，我方防疫專家團隊隔天深夜即抵達武漢，並在接連13、14日2天的訪查行程中，聽取中國疾病預防控制中心等單位的疫調資訊，並前往醫院了解患者臨床反應與治療經驗。

接著，疾管署在1月15日正式公告「嚴重特殊傳染性肺炎（即武漢肺炎）」為第5類法定傳染病，依法必須通報；16日專家團返台，立即開記者會說明武漢疫情，判斷「人傳人的可能性很難被推翻」，疾管署當天還宣布提升武漢市的旅遊疫情到第二級警示，當時中國疾控中心對外通報的確診案例僅41例，鄰近各國完全未嚴正意識到即將隨之而來的風暴，甚至日本政府遲至1月28日才宣布武漢肺炎為「指定感染症」。

▲▼【防疫決策揭密1】境外殲敵大作戰　3大黃金決策時間點曝光。（圖／鏡週刊提供）

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