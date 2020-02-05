額溫槍缺乏還要給國外訂單　侯友宜籲中央比照口罩限制出口

▲侯友宜3日前往醫院視察救護流程。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者黃翊婷／綜合報導

全台口罩、酒精、消毒水、額溫槍等物品幾乎一物難求，新北市長侯友宜4日主持第8次武漢肺炎疫情應變會議時，談到日前訪查額溫槍業者，發現在國內防疫物資不足的情況下，竟然還要出口到其他國家，因此希望中央政府能夠將酒精、額溫槍等物品與口罩比照辦理，同樣都要限制出口。

侯友宜3日曾在臉書粉絲專頁PO出一段影片，內容提到有許多市民買不到口罩、消毒酒精、額溫槍、耳溫槍等物品，新北市政府已經積極向中央反映，同時建議應該公開口罩每天的配發數量、物流運送方式、據點等資訊，讓民眾直接了解才能減少疑慮，另外，現階段中央與地方政府都很努力在解決民眾需求，嚴防疫情擴散，希望大家不要抱怨、對立，「因為每一個人都只有一個目標，就是平安度過疫情高峰期。」

▲宜蘭酒廠提供1080瓶酒精，1小時就被民眾搶光光。（圖／記者游芳男翻攝）

然而，防疫相關物資仍處於缺乏的狀態，全台高中職以下的學校雖然延後開學日期，但還是無法在短時間內備齊口罩、酒精、消毒水、額溫槍等物品。全教總理事長張旭政表示，為了周全學校的防疫工作，希望各縣市政府應統一採購防疫物資，分配給校方。

侯友宜4日在市府主持第8次武漢肺炎疫情應變會議時，也提到日前曾前往訪查額溫槍業者，發現除了原物料缺乏等問題，在國內防疫物資不足的情況下，業者還得把產品出口給早已下訂單的他國，因此希望中央能重視這個問題，將額溫槍等防疫物資比照口罩辦理，都要限制出口。