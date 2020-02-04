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巴拉圭、史瓦帝尼「挺台灣入WHO」：台灣有最先進技術！可讓大家都受益

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▲史瓦帝尼世衛執委會為我執言。（圖／翻攝自世界衛生組織(WHO)官網）

▲史瓦帝尼世衛執委會為我執言。（圖／翻攝自世界衛生組織(WHO)官網）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情全球升溫，不過，世界衛生組織（WHO）卻因中國大陸一中原則，拒絕讓台灣加入，引起國際眾多國家反彈。繼日本、美國、法國、歐盟等多國相挺台灣加入WHO後，巴拉圭駐團代辦貝拉達大使及史瓦帝尼衛生部政務次長資瓦內3日也在WHO執行委員會議為我執言。

其中，貝拉達大使發言時提到，將任何地區或國家排除在（WHO）外，會給所有人帶來風險，特別是傳染病相關議題，「我們對於台灣已有10起新型冠狀病毒確診案例感到關切並憂心，因此我們要求世界衛生組織能讓台灣即時收到傳染病相關訊息，以免對公共衛生安全造成危害。我方希望，台灣所提供的資訊能受到應有的重視。」

史瓦帝尼王國衛生部政務次長資瓦內（Simon Zwane）直言，史瓦帝尼王國對全球衛生體系應對疫情仍有所不足感到憂慮，「我們注意到此問題的部分成因，來自對若干獨立國家及WHO的政治衝突或干預。中華民國（台灣）即為一例，他們無法或僅能非常有限地參與WHO國際衛生條例（IHR）程序，台灣的技術專家也無法參與WHO技術會議，此導致2300萬台灣人民，連帶其他人，暴露在疫情的威脅下。」

資瓦內強調，台灣擁有最先進的技術可讓大家都受益，當前疫情的處理方式有關資訊失準、不當列示等，所導致的偏差決定，嚴重影響台灣人民福祉。全球衛生社群勢須解決此問題，遏止該發展趨勢，才不致削減國際為保障人民健康福祉所付出的努力。

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