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泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！　康復出院「高舉勝利手勢」揭心路歷程

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▲▼泰國阿嬤尚雲（Jaimuay Sae-eung）確診武漢肺炎，經過近1個月的治療，成功康復出院。（圖／路透） 

▲泰國阿嬤尚雲（Jaimuay Sae-eung）確診武漢肺炎，經過近1個月的治療，成功康復出院。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國再增6例武漢肺炎確診病例，累計已25人，然而確診人數雖增加，泰國的痊癒人數也是中國以外最多，總計8名患者痊癒。一名73歲的泰國阿嬤在對抗新型冠狀病毒近1個月後，終於在4日出院返家，還對著鏡頭比出象徵勝利的V字手勢；她呼籲大家，如果懷疑自己染上病毒的話，盡快去看醫生，就可以得到及時的治療。

根據泰媒《工作點新聞》（Workpoints News）報導，泰國阿嬤尚雲（Jaimuay Sae-eung）於2019年12月25日，和家族共18個人前往中國武漢旅遊，遊玩8天行程回到泰國後，突然感到身體痠痛又疲倦。她起初以為是旅途勞累導致心臟病情變嚴重，而且食慾也有明顯下降，但身旁的人很快就發現情況不對，立刻將她送進醫院。

尚雲回憶當時被送進佛統府一家醫院，並沒有太過緊張，但被安置在有許多曾玻璃的病房裡，醫生多次進出替她檢查，也讓她納悶為什麼要那麼小心翼翼，「要穿只露出眼睛的衣服」？

當尚雲得知自己是首例武漢肺炎患者、染病可能有的後果時，才開始變得緊張，想要立刻回家見家人。她說，當時身體情況是呼吸會感到肺部疼痛，心臟則有些絞痛，但治療3天後，情況就有明顯好轉。

記者問道尚雲旅遊武漢時，是否有吃什麼奇怪或不尋常的東西，她表示為了乾淨起見，家族旅行全程吃餐廳，也不會進小巷弄蹓躂，倒是乘坐過火車、公車，而因為那時武漢肺炎消息還未爆發，看到車上的人咳嗽或打噴嚏，都覺得只是正常。

尚雲最終幸運治癒出院，她呼籲所有人要信任醫師，出現症狀要立刻就診，及時治療的康復機會就高。

醫療團隊表示，此病例僅是對症治療，但由於阿嬤年事已高，且有心臟疾病，屬於新型冠狀病毒的主要高風險群，因此康復後並沒有立刻讓她回家，而是留院觀察9天後才完整結束治療。

女兒表示，得知媽媽患病後其實並沒有抱太大希望，以為治癒只有50％的機會，所幸在醫護人員奔走治療下，終於盼到媽媽回家，感到非常慶幸。

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