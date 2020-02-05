快訊／湖北武漢肺炎確診一夜暴增3156例、65死　27城市封閉

▲武漢肺炎疫情持續延燒。（圖／路透社,武漢中心醫院）

記者葉國吏／綜合報導

2019新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情持續延燒，截至4日24時為止，湖北新增3156例確診，死亡65例。繼杭州4日凌晨宣布封城，南京市也成為第27座宣布封城的城市，即日起全面實行「小區封閉管理」，管理期間小區僅留1個進出口，出入車輛必需接受登記、測量體溫並配戴口罩。

2020年2月4日0時-24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例3156例，其中以武漢市1967例最多，死亡人數新增65例，武漢市則有49例。湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例16678例，已治癒出院520例，死亡479例。目前仍在院治療12627例，其中重症1809例、危重症711例，均在定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者81039人，尚在接受醫學觀察66764人。

為了防堵武漢肺炎疫情，1月24日起，湖北省黃岡市、荊門市、咸寧市、赤壁市、孝感市、黃石市、宜昌市、恩施市、當陽市、十堰市。湖北省隨州市則在1月25日跟進封城。

浙江省溫州市2月2日封城。2月4日起，浙江省杭州市、寧波市、樂清市；河南省鄭州市；山東臨沂市；黑龍江省哈爾濱市；福建省福州市；江蘇省南京市、徐州市。

