「健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高」　WHO代表：看不到一般人戴的好處

▲現在台北民眾外出幾乎都戴上口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合外電報導

全球武漢肺炎疫情延燒，許多民眾瘋搶口罩自保。但世界衛生組織（WHO）官員提醒，健康民眾戴口罩防止感染新型冠狀病毒，反而可能處於更大的風險；經常洗手才是有效的方法，而非戴口罩。中央流行疫情指揮中心也多次強調，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人。

外電報導，WHO駐菲律賓代表阿比亞辛赫（Rabindra Abeyasinghe）4日在菲國參議院衛生委員會的聽證會重申，只有高風險特體、有呼吸道症狀者、醫護人員和暴露在擁擠場所的人需要戴口罩，「我們看不到一般大眾使用口罩的好處。」

▼阿比亞辛赫（右）提醒，健康民眾戴口罩防止感染新型冠狀病毒，反而可能處於更大的風險。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

阿比亞辛赫說，「實際上，沒有症狀的人戴口罩，會給他們一種錯誤的自信感而減少洗手，使他們面臨更大的風險。」他提醒，戴口罩也不能忽略洗手，因如果觸摸口罩，口罩上有其他人的咳嗽飛沫，仍可能被感染，「事實上，更重要的是手部衛生。」

阿比亞辛赫強調，「因此，如果有症狀請正確戴好口罩，並定期洗手，這一點更為重要。」他也說，新型冠狀病毒可存活在家具表面上8到10小時。

中央流行疫情指揮中心也多次強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」；健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

▼日本東京民眾在街上戴口罩。（圖／路透）

▼南韓仁川機場旅客紛紛戴上口罩。（圖／路透）