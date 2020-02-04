4500萬戰備口罩去哪裡？政院官員算給你聽：醫療防疫一天至少140萬片





▲民眾戴口罩量體溫。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應武漢肺炎疫情，行政院3日公布新政策，2月6日起口罩將實施實名販售，一人七天內限購兩片，不過卻有藍營人士與網友質疑政府一月底曾說有四千五百萬片的庫存，為何還會缺口罩？對此，政院官員表示，若民眾持續維持搶購，生產多少都不夠，光是醫療院所必須用量，一天至少要一百四十萬片，還要供應每日各通路的一百多萬片，無法自國外進口而只靠台灣現有產能，一下子就耗光了。

據了解，四千五百萬片口罩庫存，因春節期間口罩廠商停產，政府每天從戰備存量釋出六百萬片，其餘庫存則作為供應醫療院所及各地方防疫需求適時釋出。

政院官員也表示，因應防疫的必須以及醫療院所的口罩需求，一天至少要需要一百四十萬片，消耗量不小。

換言之，政府之前表示口罩有四千五百萬片庫存，在經過春節及這段時間的消耗與供需調配後，其實已經陸續被消耗了，特別是在春節期間又適逢休假停工，口罩產量自然無法因應各地搶購口罩民眾的需求。

對於國人擔憂口罩不夠用，除了副總統陳建仁及行政院副院長陳其邁等都以公衛專業多次對外強調，其實健康的民眾並不需要戴口罩。熟悉內情官員也強調，所謂的戰備（安全儲備）量本來就是以醫療人員跟醫療防疫使用為主，不是給大家這樣買，「關鍵是健康的人不要搶著用」。

另一方面，經濟部4日也強調，武漢肺炎蔓延已經成為全世界的問題，連帶也使得全世界對於口罩的需求都快速增加。最近有很多住在國外的台灣人，在網路社群中分享自己在國外買口罩的情況，有些國家價格暴漲，有些國家則是很難買到。



經濟部表示，台灣的駐外經貿組最近也有回報各國情勢，其中，在口罩購買上，很多國家都出現價量皆不穩的情況。經濟部排除最極端的數字後，把幾個國家的情況做成表格給國人參考，顯示國際口罩價格不僅提高，市面上也已不易購買。



經濟部指出，台灣是口罩進口國，但在武漢肺炎疫情發展下，各國都在搶購口罩，部分國家也陸續管制口罩出口，這些因素都讓進口難度提高很多，所以經濟部會加強國內的生產能量，「強化既有」、「新建產線」雙管齊下，一個月後把產能提高到每日可生產一千萬片口罩。





▲武漢肺炎疫情持續延燒，造成全球口罩搶購熱潮。（圖／經濟部提供）

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