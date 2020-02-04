鄭州現場／封城衝擊愛鳳？　台商：人物流正常但...買菜得跟時間賽跑

▲河南鄭州市4日下午宣布實施「閉環管理」後，各小區門口晚間開始加強人員出入管制。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北報導

河南鄭州為蘋果供應鏈群聚重鎮，4日宣布實施「閉環管理」，引發外界討論，對此，當地台商在接受《ETtoday新聞雲》時表示，主要是限制人員不得無故在外逗留，有企業、單位已於昨（3日）開工，機場、車站仍在營運，唯獨比較麻煩的是，「路口檢疫人員要求每戶買菜最好在上午，出門不能超過1個小時。」

年後返回鄭州準備開工的台商表示，他初四返回鄭州後，受武漢肺炎疫情蔓延影響，加上鄭州交通、製造業發達，有感受到「整個城市對防疫上緊了發條」，各小區路口都有安排檢疫人士量測居民體溫，近幾日進入鄭州的人員也需配合調查、自主健康管理。

▲閉環管理後，政府要求民眾不得無故外出，採購物資也不得在外逗留太久。（圖／讀者提供）

對於鄭州下午宣布實施「閉環管理」，該名台商指出，實際上對於企業經營、人員、物流往來的衝擊並沒有想像中高，因為目前機場、火車站仍在營運，人員物流可正常往來，但政府已開始減少大眾交通工具如地鐵站、公車班次，計程車也越來越少，若民眾有工作、採購物資等需求，建議搭乘「私家車」出門，避免群聚感染。

他進一步透露，由於大陸中央將春節假期延長至2月2日，事實上當地已有部分企業、單位於3日就開工，按照目前通知，民眾上班須向工作單位申請證明，並接受小區門口人員量測體溫，就可以正常出門。

▲鄭州市4日晚間仍有公車在街上營運，但班次已經減少，機場、火車站則仍有營運。（圖／讀者提供）

但在採購物資方面，台商坦言，「這個就比較麻煩了」，因為「閉環管理」主要是限制人員不得無故在外逗留，以及民眾互訪，所以以他所在地區的做法為例，要求民眾去超市採購時間最好在上午，不得超過一個小時，「好像是跟時間賽跑。」

他提到，以他任職的公司和大多數台資企業來講，目前均延後開工時間到10日以後，近期已陸續有外地員工回來，並配合當地的防護檢疫安排。對於鄭州是否有滯留台胞需要幫忙，他說，多數在鄭州的台青、台商多在過年前回台後，尚未返回鄭州，提前回來的台商多是因工廠產線開工在即，「來之前也有心理準備了，所以應該還好」、「聽說台辦、台協已經開始統計台胞狀況了。」

▲民眾採購物資。（圖／讀者提供）

據了解，河南為大陸人口大省，目前新冠肺炎確診人數達675例，2例死亡，鄭州為河南省會、華中地區重要交通樞紐，確診案例在省內城市排在第三，確診85例，治癒6例，其中多為武漢返鄭州工作人士。

值得注意的是，鴻海集團旗下的富士康，在鄭州共有94條生產線，每天能生產50萬支iPhone，是全球蘋果手機生產重鎮，按照鴻海集團最新聲明，在大陸的各主要廠區，維持全面2約10日復工目標不變。

鴻海指出，目前大陸各地方政府目前的防疫管制，有助於集團復工準備，集團也已掌握各地政府的管控政策。

按鄭州下午宣布的規定，對全市行政區域內的黨政機關、企事業單位、居民小區（村）實行閉環管理，原則上保留一個出入口，可視情況設置應急通道並安排值守。其餘還包括在各小區人口對人員出入進行登記、量測體溫等，要求居民小區原則上不允許訪客進入，外來人員須配合檢疫管理，但「不得阻止身份準確、體溫正常、無其他異常狀況的人員返回居（租）住地。」和設置障礙。

▼鄭州是富士康iPhone組裝廠的重鎮。（圖／微博）