　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鄭州現場／封城衝擊愛鳳？　台商：人物流正常但...買菜得跟時間賽跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼河南鄭州市4日下午宣布實施「閉環管理」後，晚間街上情況。（圖／讀者提供）

▲河南鄭州市4日下午宣布實施「閉環管理」後，各小區門口晚間開始加強人員出入管制。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北報導

河南鄭州為蘋果供應鏈群聚重鎮，4日宣布實施「閉環管理」，引發外界討論，對此，當地台商在接受《ETtoday新聞雲》時表示，主要是限制人員不得無故在外逗留，有企業、單位已於昨（3日）開工，機場、車站仍在營運，唯獨比較麻煩的是，「路口檢疫人員要求每戶買菜最好在上午，出門不能超過1個小時。」

年後返回鄭州準備開工的台商表示，他初四返回鄭州後，受武漢肺炎疫情蔓延影響，加上鄭州交通、製造業發達，有感受到「整個城市對防疫上緊了發條」，各小區路口都有安排檢疫人士量測居民體溫，近幾日進入鄭州的人員也需配合調查、自主健康管理。

▲▼河南鄭州市4日下午宣布實施「閉環管理」後，晚間街上情況。（圖／讀者提供）

▲閉環管理後，政府要求民眾不得無故外出，採購物資也不得在外逗留太久。（圖／讀者提供）

對於鄭州下午宣布實施「閉環管理」，該名台商指出，實際上對於企業經營、人員、物流往來的衝擊並沒有想像中高，因為目前機場、火車站仍在營運，人員物流可正常往來，但政府已開始減少大眾交通工具如地鐵站、公車班次，計程車也越來越少，若民眾有工作、採購物資等需求，建議搭乘「私家車」出門，避免群聚感染。

他進一步透露，由於大陸中央將春節假期延長至2月2日，事實上當地已有部分企業、單位於3日就開工，按照目前通知，民眾上班須向工作單位申請證明，並接受小區門口人員量測體溫，就可以正常出門。

▲▼河南鄭州市4日下午宣布實施「閉環管理」後，晚間街上情況。（圖／讀者提供）

▲鄭州市4日晚間仍有公車在街上營運，但班次已經減少，機場、火車站則仍有營運。（圖／讀者提供）

但在採購物資方面，台商坦言，「這個就比較麻煩了」，因為「閉環管理」主要是限制人員不得無故在外逗留，以及民眾互訪，所以以他所在地區的做法為例，要求民眾去超市採購時間最好在上午，不得超過一個小時，「好像是跟時間賽跑。」

他提到，以他任職的公司和大多數台資企業來講，目前均延後開工時間到10日以後，近期已陸續有外地員工回來，並配合當地的防護檢疫安排。對於鄭州是否有滯留台胞需要幫忙，他說，多數在鄭州的台青、台商多在過年前回台後，尚未返回鄭州，提前回來的台商多是因工廠產線開工在即，「來之前也有心理準備了，所以應該還好」、「聽說台辦、台協已經開始統計台胞狀況了。」

▲▼河南鄭州市4日下午宣布實施「閉環管理」後，晚間街上情況。（圖／讀者提供）

▲民眾採購物資。（圖／讀者提供）

據了解，河南為大陸人口大省，目前新冠肺炎確診人數達675例，2例死亡，鄭州為河南省會、華中地區重要交通樞紐，確診案例在省內城市排在第三，確診85例，治癒6例，其中多為武漢返鄭州工作人士。

值得注意的是，鴻海集團旗下的富士康，在鄭州共有94條生產線，每天能生產50萬支iPhone，是全球蘋果手機生產重鎮，按照鴻海集團最新聲明，在大陸的各主要廠區，維持全面2約10日復工目標不變。

鴻海指出，目前大陸各地方政府目前的防疫管制，有助於集團復工準備，集團也已掌握各地政府的管控政策。

按鄭州下午宣布的規定，對全市行政區域內的黨政機關、企事業單位、居民小區（村）實行閉環管理，原則上保留一個出入口，可視情況設置應急通道並安排值守。其餘還包括在各小區人口對人員出入進行登記、量測體溫等，要求居民小區原則上不允許訪客進入，外來人員須配合檢疫管理，但「不得阻止身份準確、體溫正常、無其他異常狀況的人員返回居（租）住地。」和設置障礙。

▼鄭州是富士康iPhone組裝廠的重鎮。（圖／微博）

▲▼富士康。（圖／微博）

ET快訊
謝和弦爆她「接高級飯局陪有錢男人」　Keanna笑著反擊了
武漢台商確診「同機246人已隔離」　陳時中：全數採檢病毒
武漢台商確診「落下男兒淚」！陳時中2度拭淚回應了
哪裡還有口罩？下載這App！3種查詢方式一次搞懂
武漢台商1名確診！　指揮官陳時中沮喪落淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞案情...下秒2人皆確診　網怒轟：必嚴懲

接觸破百人！7旬翁確診武漢肺炎…隱瞞旅遊史「30醫護直接接觸」

鄭州現場／封城衝擊愛鳳？　台商：人物流正常但...買菜得跟時間賽跑

全球確診病例破2萬！陸專家曝「2藥物」有效抑制新冠病毒...已試用肺炎患者

杭州清晨宣布封城　上高速公路要「關閉空調量體溫」

前線急缺物資！外送員暖送1千個口罩：我經歷過SARS

賴清德訪美「有機會見川普？」 馬曉光：挟洋自重「自食惡果」

蘋果供應鏈鴻海預計在10日復工　分析師：主要在勞動力

19歲「點讀機女孩」高君雨長髮素顏爆棚　說話談吐散發氣質

快訊／第二批滯留台商5日返台　暫定下午2點搭機

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞案情...下秒2人皆確診　網怒轟：必嚴懲

接觸破百人！7旬翁確診武漢肺炎…隱瞞旅遊史「30醫護直接接觸」

鄭州現場／封城衝擊愛鳳？　台商：人物流正常但...買菜得跟時間賽跑

全球確診病例破2萬！陸專家曝「2藥物」有效抑制新冠病毒...已試用肺炎患者

杭州清晨宣布封城　上高速公路要「關閉空調量體溫」

前線急缺物資！外送員暖送1千個口罩：我經歷過SARS

賴清德訪美「有機會見川普？」 馬曉光：挟洋自重「自食惡果」

蘋果供應鏈鴻海預計在10日復工　分析師：主要在勞動力

19歲「點讀機女孩」高君雨長髮素顏爆棚　說話談吐散發氣質

快訊／第二批滯留台商5日返台　暫定下午2點搭機

用花燈說社會故事！94歲燈藝師蕭在淦堅持80年「留文物給後人看很開心」

猛傳生涯新高14助攻　佛茲：上場努力打出正確表現

派出所長值勤倒地「搶救20天亡」…10歲女兒忍淚：這樣爸爸才能安心走

工程師自製「超商口罩地圖」唐鳳與他聯繫了！　一招改版便民服務

女星妹妹學校慘遭霸凌　她秒衝到教室...1招讓惡霸不敢再犯

中和男為引人注意…大喊「我從武漢回來的！」300萬罰金讓他成為焦點

雙B保時捷急救包內有「N95口罩」？打開後車廂挖寶前先看過來

防堵武漢肺炎疫情　一銀、彰銀給員工14天有薪「防疫照顧假」

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞案情...下秒2人皆確診　網怒轟：必嚴懲

武漢包機返台1台商確診「同機246人已隔離」　陳時中：全數採檢病毒

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

陸科學家發現病毒出現「驚人突變」

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

兩岸WHO角力 國台辦：多次向台通報防控訊息

不斷更新／武漢肺炎「7hrs爆增2356例」累計425死

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

香港首宗死亡個案！39歲男病患心臟停頓

林鄭月娥下令　限制公務員戴口罩

大陸外交部求救！　迫切急需醫療口罩

獨家追蹤／ 她回憶武漢封城：不知會做這麼徹底

香港出現首例武漢肺炎死亡病例！

更多熱門

相關新聞

中山大學傑出一手！神操作吃掉2連假

中山大學傑出一手！神操作吃掉2連假

為防武漢肺炎擴散，中央流行疫情指揮中心3日宣布，全台大專校院延至2月25日以後開學，而在前日延後開學開第一槍的中山大學，最終決定將開學日設在2月27日。網友細看中山大學的假期排程後，發現非常不簡單，直呼「這操作厲害了！」

即起禁14天內曾停靠中港澳郵輪靠台灣港口

即起禁14天內曾停靠中港澳郵輪靠台灣港口

陸專家曝「2藥物」有效抑制新冠病毒

陸專家曝「2藥物」有效抑制新冠病毒

助攻防疫工作！　美吾華、懷特生技加速開發新品

助攻防疫工作！　美吾華、懷特生技加速開發新品

備戰武漢肺炎！金管會要求員工確診要通報

備戰武漢肺炎！金管會要求員工確診要通報

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒湖北確診台商iPhone鴻海鄭州閉環管理封城

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

快訊／爸爸放家人在公園下車　隨後自焚慘死車內

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

前團員接連控訴　游否希遭廠商退貨

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

范瑋琪慘遭出征圍剿　好友出聲痛斥

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面