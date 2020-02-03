快訊／7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！　官方關鍵5點教學

▲為了避免民眾誤解政策，衛生福利部分5項說明最新的購買口罩重點。（圖／記者周亭瑋攝）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，造成全台發生「口罩之亂」，行政院長蘇貞昌正式拍板，四大超商4日起暫停銷售，從周四（6日）買口罩採實名制，民眾必須持健保卡到全國6,000多家「健保特約」藥局才能購買。為了避免民眾誤解政策，衛生福利部3日晚間上傳一張照片，分5項說明最新的購買口罩重點。

指揮中心表示，政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自4日起停止販售，健保署2天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試後，口罩將由郵差配送口罩至全國6505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩，另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

▲衛生福利部分5項說明最新的購買口罩重點。（圖／衛生福利部）

民眾6日起可以持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩「7天內不能重複購買」，為了分散民眾購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。

至於上班族及行動不便者，可以委託親友代為購買，但一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。獨居長者及身心障礙者將交由社會局與衛生局負責，相關人員將提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供弱勢國人口罩。

▲衛生福利部解釋，什麼時候才應該要戴口罩。（圖／衛生福利部）