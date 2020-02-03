參考新加坡口罩配給制　推改良版「實名制」紓解總量不足、分配不均問題

▲買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝，下同）



記者陶本和／台北報導

為了化解重複、大量購買，反而讓有需要的民眾買不到的問題，行政院研議多日，推出以健保系統核實的「實名制」模式，讓每個國民都可以以健保卡在特約藥局買到口罩。至於一般通路，因應物流系統整合，自4日起暫停2天，但6日會依狀況逐漸鋪貨，這是相對於新加坡口罩風波後，所採的「配給制」，做了進一步的改良調整。

世界各國面對武漢肺炎，陸續陷入口罩嚴重短缺的狀況，而新加坡近日也發生口罩之亂，星國政府在9天內，向零售業者發放庫存內超過500萬個口罩，但一上架都被搶購一空，導致真正需要口罩的人想買買不到，一樣掀起民眾反彈。

對此，新加玻政府則拋出因應措施，採「配給制」，一次性免費給全國130萬戶及家庭發送口罩，每戶人家僅可獲得4片；同時政府積極宣導口罩使用時機，把口罩留給最前線的醫護人員。

相對於新加玻的作法，行政院也藉此作為參考，並改良因應。蘇貞昌拍板6日起，購買口罩採「實名制」，比照滿性病處方簽，在全國6000家健保特約藥局，可使用健保卡購買。

但為了因應健保系統，以及物流系統的整合，4、5日將暫停販售口罩，便利商店、藥妝店等通路都停止販售，但6日起會依狀況逐漸鋪貨，而健保特約藥局也會開始上架；言下之意，在特約藥局可以透過健保卡購買外，一般通路也會鋪貨。

在此措施下，主要因應口罩總量不足與分配不均的問題，先透過「實名制」，短期間將口罩量往特約藥局導入，讓國人都至少買得到，同時間一般通路視狀況陸續鋪貨，待後續徵用期過了，市面上的口罩量也可以順利鋪起來。

在新制規劃上，每人7天內一次可限購2片，每片降價為5元新台幣，相較於新加玻的作法，台灣人購買7天後，還可再購買。另外，每家特約藥局每天將會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片。為分流人潮，也限制身分證字號尾數單數者在週一、週三與週五購買，身分證字號尾數雙數者為週二、週四與週六購買，週日則皆可購買不限制。