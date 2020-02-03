影／口罩2/6起健保卡「實名制」到藥局買　身分證末碼「單雙號」分開購買！

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎造成台灣口罩大缺貨，中央疫情指揮中心今（3）日晚間宣布口罩2/6起開始實名制購買，一片降價為5元，須持健保卡在全國6,000多家「健保特約」藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。為分散購買人潮，採身分證單末碼「單雙號分流」，雙號週二四六，單號週一三五購買，星期日則都可以購買。

▲口罩實名制2/6上路，一個禮拜內限購2片。（圖／記者姜國輝攝）

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中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原先超商通路自明（4）日起停止販售。健保署兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。民眾自2月6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

針對需要口罩的獨居長者以及身心障礙者，將要求地方政府社會局與衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。

指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。