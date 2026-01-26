賓士女左轉「切西瓜」出事！彰化和美這處庇護島5個月遭撞8次

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮又傳出車輛撞上行人庇護島事故！一輛賓士轎車昨（25）日下午行經鹿和路六段與道周路口左轉時，疑似因女駕駛分神，未注意車前狀況，竟直接「鬼切」撞上路口的行人庇護島，造成車頭損毀。所幸車上駕駛與乘客均未受傷，據悉該處庇護島已發生8起，警方提醒用路人務必依循指示標誌行駛。

▲和美鎮賓士女駕駛撞庇護島。（圖／民眾提供）

這起事故發生在25日下午5點左右，當時何姓女子駕駛賓士車載著家人準備前往彰化途中，由鹿和路六段內側車道北向東左轉時，疑因一時恍神，未依標線弧度轉彎，「切西瓜」提前左轉，導致車頭直接撞上設置於路口中央的行人庇護島。

該處行人庇護島設置至今約5個多月，至少第8次遭撞，已經掉漆斑駁，幾乎快要追上彰南路「13撞」庇護島的記錄。針對事故頻傳，警方分析有可能是駕駛人未依地面標線行駛、車輛A柱或路口植栽遮蔽視線，或是庇護島高度較低不易察覺等，導致駕駛人轉彎弧度不足而撞上。

部分民眾質疑庇護島的設置位置反而導致車禍增加，但更多民眾則直指問題核心在於駕駛行為未遵守轉彎規則所致。警方也呼籲用路人，行經設有行人庇護島的路口時，務必減速慢行，確實依照路口標線指示轉彎，並留意視線死角，以確保自己與行人的安全。