　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

延後開學太過了　游淑慧：若病例增加要繼續停課嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者蔡文鈴／台北報導

因應武漢肺炎防疫，政府近日宣布高中以下延後到2月25日開學，家長可請防疫照顧假在家顧小孩。對此，台北市議員游淑慧在政論目中質疑政策太過了，若未來確診病例再增加，「難要繼續停課嗎？」

游淑慧於3日播出的政論節目《少康戰情室》中表示，目前台灣只有8個境外感染，還有兩個夫妻間感染的病例，這樣子全國就停課，那等之後2月25日開學後，要怎麼因應疫情升級？

游淑慧也質疑，在疫情還在可控制範圍，就做出超出標準的因應，之後確診增加到11例或12例的時候呢？難道要繼續停課嗎？

游淑慧提到，目前台北市的補習班、安親班、課輔班，有一半以上是不合格立案的，但如果是學校，所有的設備都合法的，有老師護理人員，老師可能還有口罩，但是要如何確定安親班防疫有沒有做好？

游淑慧呼籲教育部，不要把責任推給家長民間，她認為到學校去還算是比較安全的，因為不是每個家長都可以請假在家照顧小孩的。

其他人也看了這些...

► 影／這3種人務必戴口罩！抗SARS專家：健康民眾不需要戴　最有效預防方法曝光
► 侯友宜連跑2小時「買不到口罩」　提3點質疑：中央配送標準是什麼？
► 6元口罩何處買？實測台北14間超商、藥妝店都沒貨　店員曝進貨數量

相關新聞...

► 重覆排隊買口罩怎管？經濟部回應了　王美花：夠就好別囤積！不是出門都要戴
► 經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光　民怨：都買不到
► 國防部加入支援「口罩日產400萬→1000萬片」　62條產線最快速度上線

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
LIVE／武漢封城第12天…247名滯留台人到家了！搭專機深
247台人登機前「全面檢疫排查」　新華社：第二批2/5運送
買不到75%酒精！　理科太太分享「替代品」製作法：藥局都還有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

停課防疫挨批反應過度　趙少康：SARS也沒有這樣

台商返台「防疫考驗才開始」　吳子嘉：他們不回來，留那邊等得肺炎？

因應實名制4、5日「停售口罩」　蔡英文再呼籲：健康的人不用戴

幕後／蘇貞昌改良口罩實名制　先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

國民黨肯定口罩實名制　建議「簡化程序」開放直系血親代領

延後開學太過了　游淑慧：若病例增加要繼續停課嗎？

口罩限購令「10天連3變」　女議員痛批：安撫買不到的人？你衣服會穿7天？

快訊／「原先台灣會世界第二慘」蘇貞昌說話了：生產再多口罩都不夠用

快訊／7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！　官方關鍵5點教學

痛罵柯文哲「拉雞屎一堆」　王世堅怒了：防疫期間戴上口罩，閉嘴！

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

停課防疫挨批反應過度　趙少康：SARS也沒有這樣

台商返台「防疫考驗才開始」　吳子嘉：他們不回來，留那邊等得肺炎？

因應實名制4、5日「停售口罩」　蔡英文再呼籲：健康的人不用戴

幕後／蘇貞昌改良口罩實名制　先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

國民黨肯定口罩實名制　建議「簡化程序」開放直系血親代領

延後開學太過了　游淑慧：若病例增加要繼續停課嗎？

口罩限購令「10天連3變」　女議員痛批：安撫買不到的人？你衣服會穿7天？

快訊／「原先台灣會世界第二慘」蘇貞昌說話了：生產再多口罩都不夠用

快訊／7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！　官方關鍵5點教學

痛罵柯文哲「拉雞屎一堆」　王世堅怒了：防疫期間戴上口罩，閉嘴！

停課防疫挨批反應過度　趙少康：SARS也沒有這樣

台商返台「防疫考驗才開始」　吳子嘉：他們不回來，留那邊等得肺炎？

LIVE／武漢封城第12天…247名滯留台人到家了！搭專機深夜抵達桃機

神級金屬天團Dream Theater宣布來台　5月台大體育館開唱

因「各國提高對港澳台旅遊警戒」　agoda：預定中港澳台酒店可免費取消

因應實名制4、5日「停售口罩」　蔡英文再呼籲：健康的人不用戴

生命歷程最重要的奇遇　新科立委湯蕙禎：服務於民勇於承擔

女模半個月前到武漢…至今走不了！　道路被封阻：帶來一盒口罩都用完了

《絕命律師》第五季來了！　首播日曝光…釋出最新預告

幕後／蘇貞昌改良口罩實名制　先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

獨／蔡英文520就職後受邀赴華府

鞠躬25秒！罷韓二階5天破11萬份

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

柯文哲再嗆陳時中：先跟我講什麼不能講

政府打造口罩產線　柯：盲目擴廠

憑健保卡領口罩　經濟部：不錯再研究

口罩實名制攻略　官方曝關鍵5點

蓋收容所被稱先知！韓國瑜：批判是沒有真切了解

簽罷韓連署書送口罩！貨源曝光是他

柯文哲曝武漢台商台北隔離地　林濁水：柯大市長救聲量？

抗武漢肺炎誰做的好？謝長廷點出關鍵

學校沒開改去安親班　柯文哲嘆：變我們在善後

更多熱門

相關新聞

不畏疫情！百貨唇膏開賣照樣秒殺

不畏疫情！百貨唇膏開賣照樣秒殺

送走247台人 新華社：第二批2/5運送

送走247台人 新華社：第二批2/5運送

口罩7天限2片　洗腎男：缺的怎辦

口罩7天限2片　洗腎男：缺的怎辦

247武漢台人回家　獨漏懷胎七月的她

247武漢台人回家　獨漏懷胎七月的她

4日起超商禁售口罩有庫存也不能賣

4日起超商禁售口罩有庫存也不能賣

關鍵字：

游淑慧武漢肺炎口罩教育部

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

英國480名武漢入境旅客失蹤

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

獨家／小戽斗病逝！享壽72歲

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面