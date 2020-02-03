延後開學太過了　游淑慧：若病例增加要繼續停課嗎？

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者楊亞璇攝）



記者蔡文鈴／台北報導

因應武漢肺炎防疫，政府近日宣布高中以下延後到2月25日開學，家長可請防疫照顧假在家顧小孩。對此，台北市議員游淑慧在政論目中質疑政策太過了，若未來確診病例再增加，「難要繼續停課嗎？」

游淑慧於3日播出的政論節目《少康戰情室》中表示，目前台灣只有8個境外感染，還有兩個夫妻間感染的病例，這樣子全國就停課，那等之後2月25日開學後，要怎麼因應疫情升級？

游淑慧也質疑，在疫情還在可控制範圍，就做出超出標準的因應，之後確診增加到11例或12例的時候呢？難道要繼續停課嗎？

游淑慧提到，目前台北市的補習班、安親班、課輔班，有一半以上是不合格立案的，但如果是學校，所有的設備都合法的，有老師護理人員，老師可能還有口罩，但是要如何確定安親班防疫有沒有做好？

游淑慧呼籲教育部，不要把責任推給家長民間，她認為到學校去還算是比較安全的，因為不是每個家長都可以請假在家照顧小孩的。

其他人也看了這些...

► 影／這3種人務必戴口罩！抗SARS專家：健康民眾不需要戴 最有效預防方法曝光

► 侯友宜連跑2小時「買不到口罩」 提3點質疑：中央配送標準是什麼？

► 6元口罩何處買？實測台北14間超商、藥妝店都沒貨 店員曝進貨數量

相關新聞...

► 重覆排隊買口罩怎管？經濟部回應了 王美花：夠就好別囤積！不是出門都要戴

► 經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光 民怨：都買不到

► 國防部加入支援「口罩日產400萬→1000萬片」 62條產線最快速度上線

►超越藍綠，就靠她了