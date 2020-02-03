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2/6起口罩實名制！4日起超商禁售口罩　網友爆：有庫存也不能賣

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▲▼實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲4日起超商禁賣口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

中央疫情指揮中心今（3日）晚間宣布口罩2月6日起開始實名制購．2月4日起原先超商通路停止販售。有讀者向本刊表示，有超商就在群組告知客人，4日凌晨0點起開始不能販售防疫口罩，有庫存也不能賣。

全台口罩之亂話題不斷延燒，宣布實名制前，許多超商、藥局門市為了服務附近民眾，會設置客人專屬LINE群組，通知每天口罩是否有到貨、到貨數量與開賣時間，讓顧客不白跑一趟。

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▲▼網友爆超商說2/4有庫存也不能賣防疫口罩。（圖／讀者提供）

▲網友爆超商說2/4有庫存也不能賣防疫口罩。（圖／讀者提供）

有讀者表示，宣布實名制政策後，自家附近超商門市人員就在群組內表示：「政府的徵收防疫口罩超商只販售到3日，從4日凌晨0點起不得販售，即使有庫存也不能賣，因此群組將回歸提供優惠訊息。」

▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲6日起口罩在藥局以實名制販售。（圖／記者蔡玟君攝）

行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起口罩將會採「實名制」購買，要使用健保卡才可以在全國6000多家健保特約藥局購買，每人「7天內限購2片」，每片也降價為5元。民眾可持本人「健保卡」前往購買，為了分流購買口罩的人潮，身分證字號末碼「雙號者」於每周二、四、六購買，「單號者」於每周一、三、五購買，周日則開放全民購買。

原先超商通路4日起停止販售，改由中華郵政配送口罩至全國6505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

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