口罩7天限2片！每週「洗腎3天」他崩潰：缺的怎辦　網曝3方式救援

▲口罩6日起將採實名制，網友疑惑「常跑醫院的人怎麼辦。」（圖／讀者提供）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，造成全台「口罩之亂」，行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起購買口罩將採實名制，屆時每人7天內限購2片口罩。一名網友表示，他覺得每人7天2片不過份，但他爸爸是洗腎病患，每週要進醫院至少3次，「現在醫院沒有戴口罩不給進，請問缺的那片怎麼解？」引發討論。

原PO在批踢踢八卦板表示，他覺得每人7天內限購2片口罩不過份，但他的爸爸是洗腎病患「一週要洗3天」，現在醫院沒有戴口罩不給進，加上爸爸行動不便，他也必須一起進醫院，所以若未來「口罩實名制」實施後，他們家每週會缺至少2片，「缺的那片怎麼解？」

請繼續往下閱讀...

他補充，之前他就推測未來可能會有實名制，但實名制上路後「真正需要的人，反而更難得到足夠量，畢竟產量不足也沒辦法」，他們家因為經常要跑醫院，所以家中還有約20多片備用，應該還可以撐幾天，但其他洗腎病人沒有存貨不就尷尬了。

文章分享後，馬上引發網友熱烈討論，有人說「可以一片口罩戴三天」、「盡量重複使用吧，總比沒有好」；還有人提議「找找看有沒有親友能幫吧」、「問一下看醫護有沒有辦法」；也有人說「先限買阻止囤貨的人，有足夠量就會解禁了」、「要阻止囤貨，就只能大家均貧，撐幾個禮拜，產量上來就會解決。」