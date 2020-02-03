　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

口罩7天限2片！每週「洗腎3天」他崩潰：缺的怎辦　網曝3方式救援

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼超商口罩售完。（圖／讀者提供）

▲口罩6日起將採實名制，網友疑惑「常跑醫院的人怎麼辦。」（圖／讀者提供）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，造成全台「口罩之亂」，行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起購買口罩將採實名制，屆時每人7天內限購2片口罩。一名網友表示，他覺得每人7天2片不過份，但他爸爸是洗腎病患，每週要進醫院至少3次，「現在醫院沒有戴口罩不給進，請問缺的那片怎麼解？」引發討論。

原PO在批踢踢八卦板表示，他覺得每人7天內限購2片口罩不過份，但他的爸爸是洗腎病患「一週要洗3天」，現在醫院沒有戴口罩不給進，加上爸爸行動不便，他也必須一起進醫院，所以若未來「口罩實名制」實施後，他們家每週會缺至少2片，「缺的那片怎麼解？」

請繼續往下閱讀...

他補充，之前他就推測未來可能會有實名制，但實名制上路後「真正需要的人，反而更難得到足夠量，畢竟產量不足也沒辦法」，他們家因為經常要跑醫院，所以家中還有約20多片備用，應該還可以撐幾天，但其他洗腎病人沒有存貨不就尷尬了。

文章分享後，馬上引發網友熱烈討論，有人說「可以一片口罩戴三天」、「盡量重複使用吧，總比沒有好」；還有人提議「找找看有沒有親友能幫吧」、「問一下看醫護有沒有辦法」；也有人說「先限買阻止囤貨的人，有足夠量就會解禁了」、「要阻止囤貨，就只能大家均貧，撐幾個禮拜，產量上來就會解決。」

ET快訊
LIVE／武漢封城第12天…247名滯留台人到家了！搭專機深
247台人登機前「全面檢疫排查」　新華社：第二批2/5運送
買不到75%酒精！　理科太太分享「替代品」製作法：藥局都還有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／武漢封城第12天…247名滯留台人到家了！搭專機深夜抵達桃機

因「各國提高對港澳台旅遊警戒」　agoda：預定中港澳台酒店可免費取消

口罩7天限2片！每週「洗腎3天」他崩潰：缺的怎辦　網曝3方式救援

確診10例武漢肺炎　民眾買口罩排爆！SARS專家解密：都搞錯重點了

2/6起口罩實名制！4日起超商禁售口罩　網友爆：有庫存也不能賣

香港第14例武漢肺炎病患　基隆港務分公司：未隨郵輪入基隆港

口罩怎麼會不夠？陳時中：民眾瘋狂搶購「一個月爆量2、3倍」　

實名制買口罩！　外籍人士看「居留證」比照身分證尾數辦理

郵輪搭載香港「武漢肺炎」確診老翁停靠　基隆港正式回應

影／口罩「7天限購2片」！2/6起實名制...超商也停售　網狂哀：還要看日子

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

LIVE／武漢封城第12天…247名滯留台人到家了！搭專機深夜抵達桃機

因「各國提高對港澳台旅遊警戒」　agoda：預定中港澳台酒店可免費取消

口罩7天限2片！每週「洗腎3天」他崩潰：缺的怎辦　網曝3方式救援

確診10例武漢肺炎　民眾買口罩排爆！SARS專家解密：都搞錯重點了

2/6起口罩實名制！4日起超商禁售口罩　網友爆：有庫存也不能賣

香港第14例武漢肺炎病患　基隆港務分公司：未隨郵輪入基隆港

口罩怎麼會不夠？陳時中：民眾瘋狂搶購「一個月爆量2、3倍」　

實名制買口罩！　外籍人士看「居留證」比照身分證尾數辦理

郵輪搭載香港「武漢肺炎」確診老翁停靠　基隆港正式回應

影／口罩「7天限購2片」！2/6起實名制...超商也停售　網狂哀：還要看日子

貓頭鷹被通報受傷…救兵到場差點沒綜藝摔　飛不動的原因很害羞

停課防疫挨批反應過度　趙少康：SARS也沒有這樣

台商返台「防疫考驗才開始」　吳子嘉：他們不回來，留那邊等得肺炎？

LIVE／武漢封城第12天…247名滯留台人到家了！搭專機深夜抵達桃機

神級金屬天團Dream Theater宣布來台　5月台大體育館開唱

因「各國提高對港澳台旅遊警戒」　agoda：預定中港澳台酒店可免費取消

因應實名制4、5日「停售口罩」　蔡英文再呼籲：健康的人不用戴

生命歷程最重要的奇遇　新科立委湯蕙禎：服務於民勇於承擔

女模半個月前到武漢…至今走不了！　道路被封阻：帶來一盒口罩都用完了

《絕命律師》第五季來了！　首播日曝光…釋出最新預告

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

白髮父幫女分裝6元口罩！她目睹嘆：饒了人家吧

醫師：口罩消毒後可重複用

教育部宣布高中以下延至2/25開學

開學延期　老師：3月再開學較好

更／全台縣市「寒輔、營隊暫停」一次看

大學延後開學？教育部今下午決定

即／4大超商「停賣口罩」　7天限2片

大學統一延後開學？校長們曝心聲

武漢包機確定今返台！隔離SOP出爐

剛說口罩沒了下秒又賣別人！店員回2字他怒炸

更多熱門

相關新聞

不畏疫情！百貨唇膏開賣照樣秒殺

不畏疫情！百貨唇膏開賣照樣秒殺

送走247台人 新華社：第二批2/5運送

送走247台人 新華社：第二批2/5運送

247武漢台人回家　獨漏懷胎七月的她

247武漢台人回家　獨漏懷胎七月的她

4日起超商禁售口罩有庫存也不能賣

4日起超商禁售口罩有庫存也不能賣

國民黨肯定口罩實名制　建議開放直系血親代領

國民黨肯定口罩實名制　建議開放直系血親代領

關鍵字：

武漢肺炎傳染病冠狀病毒實名制口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

英國480名武漢入境旅客失蹤

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

獨家／小戽斗病逝！享壽72歲

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面