247台人登機前「全面檢疫排查」　新華社：第二批2/5運送

▲首批滯留武漢台灣人在天河機場辦理登機手續。（圖／徐正文提供）

記者曾俊豪／綜合報導

第一批滯留武漢台商今（3日）晚間9時38分搭機從武漢天河機場起飛，預計晚間11時47分抵達桃園機場。大陸官媒《新華社》也在第一時間報導此次疫情爆發後，首波台商專機返台的運送工作，文中提到，第二批返台運送工作預計於2月5日進行。

《新華社》報導，此次返台工作是湖北省台辦、武漢市台辦，在湖北省疫情防控指揮部與國台辦的的指揮下，經過協調和準備，安排首批247名滯留湖北台灣民眾乘坐東方航空公司春節加班機。

報導指出，全體台灣乘客登機前，天河機場會同有關方面對他們進行全面檢疫排查，按有關規定採取了旅途防護措施，以確保人員安全返回。據瞭解，第二批台胞返台運送工作預計於2月5日進行。

▲247名台灣民眾搭乘東方航空包機返台。（圖／徐正文提供）

此次的運送工作是大陸爆發新型冠狀病毒肺炎疫情以來，首度有台灣人包機回台，搭乘班機的248人從下午3點半陸續抵達武漢天河機場開始，經過辦證、檢疫、協調，最終由陸籍東方航空所執飛的MU9004班機運送回台。

台北市家長會長協會總會長徐正文轉述現場民眾說法，大家雖然覺得過程很辛苦、很折騰，但終於能夠回台，「大家都很開心，雖然過程中有些小朋友要上廁所、肚子餓哭鬧，到搭機時臉上都充滿笑容。」

不過，據台商轉述，晚間原訂是248人登記搭機，不過有一名懷有7個月身孕的陸配透過通訊軟體向他表示，原本打算搭乘包機回台，隔離後到丈夫彰化老家待產，「但在機場時，工作人員以移民署規定為由拒絕辦理登機，因此無法與其他台胞一同抵達。」

▲首波武漢台商撤僑專機返台，防疫人員嚴陣以待。（圖／記者李毓康攝）