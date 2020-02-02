這3種人務必戴口罩！抗SARS專家：健康民眾不需要戴　最有效預防方法曝光

記者袁茵／台北報導

武漢肺炎來勢洶洶，讓國人掀起「搶口罩風波」，但你知道什麼時候要戴口罩嗎？被外界稱為「抗SARS專家」的台大醫院內科部感染科教授張上淳提出，3種情況的民眾務必或建議戴口罩，「健康民眾則不需要戴口罩！」另外也公布「最經濟實惠」的預防方式。

行政院長蘇貞昌2日在官方LINE帳號推廣衛生福利部疾病管制署宣導影片。關於什麼時候要戴口罩？曾在2003年SARS爆發時擔任台大醫院感染科主任、第一線防疫的醫師張上淳於影片中提到，第一是看病、陪病、探病的時候要戴；第二，有呼吸道症狀的時候務必要戴；第三，慢性病患者外出時建議要戴，「健康民眾則不需要戴口罩」。

「一般外科口罩就有足夠防護力！」張上淳說，預防武漢肺炎最有效、經濟實惠的方法就是勤洗手，可以用肥皂濕洗手，也可以使用乾洗手液；至於正確的乾洗手方式，使用量只要2到5cc，不需要過多，所以不需要準備過多的量。

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▼張上淳談戴口罩時機及勤洗手。（圖／翻攝自蘇貞昌LINE影片）