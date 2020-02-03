247武漢台人踏上歸途　獨漏她懷胎七月被「拒絕登機」

▲武漢滯留台胞稍早在天河機場辦理登機手續。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北報導

首批247名滯留武漢台人於今晚搭乘東方航空包機，晚上9時38分從天河機場起飛，預計11時47分抵達桃園機場，但實際乘機人數247名，較原預計248位少一人，經台商轉述，原來是一名杜姓陸籍配偶，疑似因居留證等證件問題，被拒絕登機，目前仍滯留武漢。

杜姓陸配在知道無法登機後，主動聯繫幫忙協調包機事宜的台北市家長會長協會總會長徐正文，表示她曾經以自己的名子，預約一間抵台後的隔離房間，但因當前的特殊情況，需要暫時取消。

▲有陸配疑似因證件問題，無法搭乘包機返台。（圖／徐正文提供）

該陸配表示，自己目前懷胎7個多月，原計畫今天乘坐包機回台，14天隔離期結束確認無恙後，再前往彰化丈夫家待產，但今天稍早於機場辦理登機時，工作人員以移民署規定拒絕辦理，今天無法和其他台胞一同抵達。

實際上，本梯次滯留武漢台人返鄉包機，過程可以說是一波三折，從下午3點半他們陸續抵達武漢天河機場開始，經過嚴格的身分驗證、檢疫、辦證等過程，6個小時候由陸籍東方航空所執飛的MU9004班機，終於在晚間9時38分起飛，預計11時47分抵達桃園機場，過程中還一度有人的行李出現問題被取出，所幸最後在台辦人員的揮手告別中，踏上歸途。

▲武漢台人從下午1點半集合上車時，就需要先量測體溫，並在3點辦陸續抵達機場後，進行填寫資料、進一步檢疫等多道手續。（圖／徐正文提供）

徐正文轉述現場民眾說法，雖然大家都覺得過程很辛苦、很折騰，但終於能夠回台，大家都很開心，過程中有些小朋友要上廁所、肚子餓哭鬧，但到搭機時臉上都充滿笑容。

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。目前，桃園機場相關單位已經嚴陣以待，具體執行訊息保密到家。

▼台北市家長會長協會總會長徐正文今天下午受訪，並視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）