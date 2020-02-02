6元口罩何處買？實測台北14間超商、藥妝店都沒貨　店員曝進貨數量

▲超商與藥局外現在都會貼公告。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

武漢肺炎疫情持續增溫，中央流行疫情指揮中心進一步宣布即日起至2月15日為止，徵用國內口罩並分配到各家超商、藥妝、藥局販售，但仍有網友抱怨怎麼買都買不到。《ETtoday新聞雲》就實測14間台北四大超商與藥妝、藥局買口罩，同樣碰到跑遍超商與藥妝店仍買不到問題，且各門市情況不一，更有店員表示：「我們店比較小，不會進貨。」

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▲7-11門外會統一貼公告。（圖／記者蔡玟君攝）

▲7-11口罩售完公告。（圖／記者蔡玟君攝）

▲全家門市則各自貼公告。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有門市告知口罩未到。（圖／記者蔡玟君攝）

實際走訪四大超商，7-11各門市作法統一，均會在門上貼有綠色制式公告，告知消費者口罩售完資訊；全家便利商店則依照各門市做法不同，有門市會在入口公告隔日開賣時間，或手寫告知「今日未到貨」，南港區有2間全家都表示，2日進貨時間為傍晚18點，進貨數量只有100個。

▲萊爾富櫃台公告。（圖／記者蔡玟君攝）

▲OK便利商店示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

OK便利商店與萊爾富門市雖然在門外或收銀櫃檯貼有口罩賣完公告，但實際詢問，店員表示週末物流都沒有配送，因此這2天都沒有進貨，有門市更自創LINE群組，告知附近居民口罩開賣事宜。

▲屈臣氏依照店鋪大小配送不一。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有24小時營業的門市開賣時間不一定。（圖／記者蔡玟君攝）

藥妝店部分，屈臣氏同樣在門外統一貼售完公告，但依據店鋪大小進貨狀況不一，有門市雖然店外貼已售完，實際詢問後，店員無奈表示：「因為我們是小店，不會進貨。」另一間24小時門市店員則表示，通常都在半夜進貨，但收到貨後還必須店員自行包裝，所以開賣時間不一定，有時半夜開賣，有時清晨開賣，沒辦法統一時間。

▲靠近醫院的康是美比較會進貨。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日藥本舖不會每天進貨。（圖／記者蔡玟君攝）

康是美在門市外未貼售完資訊公告，但店員都會主動告知口罩售完資訊，有未進貨的門市指出，目前口罩主要會配貨給醫院附近的門市。日藥本舖有門市店員表示，不一定每天都進貨。

▲杏一藥局。（圖／記者蔡玟君攝）

同樣未進貨的還有杏一藥局，店員表示，週末物流沒有配送，且由於物流每天配送時間都不固定，他們也無法告知客人何時開賣，加上收到口罩後還要自行包裝，「我們現在賣口罩沒有賺錢，還賠錢，因為包裝每一片口罩的袋子要店家自己買。」