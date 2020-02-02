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侯友宜連跑2小時「買不到口罩」　提3點質疑：中央配送標準是什麼？

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記者袁茵／新北報導

武漢肺炎來勢洶洶，讓國人掀起「搶口罩風波」，僅管經濟部1日表達口罩傍晚就會到貨，但還是有許多民眾反應買不到。對此，新北市長侯友宜2日也提到，他跑了2小時，也買不到中央配發的口罩，「政府有責任讓民眾安心，中央要立即解決買不到口罩、酒精等防疫物資的問題！」

侯友宜2日在臉書上提到，民眾持續在他的臉書、IG和Youtube等社群平台反應買不到口罩、酒精，額溫槍也缺貨，尤其本來便利商店有配口罩銷售，但1日凌晨並未進貨；經濟部告訴大家，口罩在傍晚就會到貨，於是他1日晚間從7點到9點跑了兩個鐘頭，到新北土城、中和與板橋7到8個點做測試，包括便利商店、藥妝店和藥局，「結果我也買不到中央配發的口罩。」

▲▼侯友宜買口罩實測供貨情況。（圖／翻攝自侯友宜臉書影片）

▲侯友宜買口罩實測供貨情況。（圖／翻攝自侯友宜臉書影片，下同）

侯友宜在過程中聽到許多市民擔憂心聲，包括：年輕夫婦提及小孩即將開學卻買不到兒童口罩，以及藥妝店和便利商店配送量不一，不足以滿足民眾的需求，約10分鐘就排隊賣完，民眾需提早在上架前排隊1小時才有機會買到。

侯友宜說，目前全國防疫口罩（含兒童口罩）由「中央政府」統一徵用分配，同時中央正與業者協調希望能多一條產線另外生產兒童口罩，以他連續兩天實際購買的經驗，完全可以理解民眾恐慌買不到的心情。

侯友宜提出3點質疑，第一，中央的配送標準是什麼？分配給各縣市的計算方式為何？第二，陸續冬令營、安親班開始，再過一週就要開學了，兒童口罩缺貨的情況何時能解決？第三，口罩以人工三片分裝也是學問，過程中如何不被污染？就算到貨也因為分裝要延遲上架，讓民眾等更久、提早排隊也不一定買得到。

▲▼侯友宜買口罩實測供貨情況。（圖／翻攝自侯友宜臉書影片）

「政府有責任讓民眾安心，中央要立即解決買不到口罩、酒精等防疫物資的問題！」侯友宜強調，新北市政府已積極跟中央反映，希望提升產能，加速配送，衛生局也把民眾的疑慮向中央轉達，中央在配發上應該更公開透明，才不會造成民眾恐慌。

最後，侯友宜呼籲市民「不要囤貨，夠用即可！」多一點同理心，讓大家都有足夠的資源，齊心對抗武漢肺炎，「我們同舟共濟，共體時艱。」

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▲▼侯友宜買口罩實測供貨情況。（圖／翻攝自侯友宜臉書影片）

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