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經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光　民怨：都買不到

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▲▼每日六百萬份口罩分到超商，每人每日限購三片。（圖／記者黃士原攝）

▲許多民眾抱怨，政府統一徵購口罩後，口罩更加買不到。（圖／記者黃士原攝）

記者邱倢芯／台北報導

政府統一徵購口罩在昨（1）日正式在各大便利超商、藥妝店鋪貨，不過有許多民眾都抱怨，昨日特別早起到便利超商都買不到口罩，經濟部臉書粉專還特地發文指出，因為口罩在「趕路中」，要到晚間才能買到。只不過一當口罩到貨後，又瞬間被民眾掃光，讓買不到的民眾急喊「政府就沒有變通的方法嗎？」

事實上，因為這次的武漢肺炎，「買口罩」已經成為民眾的早起日常，只不過昨日卻無預警地買不到，讓許多民眾都相當心慌。雖然經濟部粉專火速地發文表示，「歹勢！請再等一下，口罩趕路中！」，稱下一批口罩在1日傍晚後陸續會到全國各地超商。

請繼續往下閱讀...

▼經濟部臉書發文解釋口罩配送流程。（圖／取自經濟部臉書）

▲▼經濟部臉書發文提供物流流程供民眾參考。（圖／取自經濟部臉書）

只不過配送流程似乎遇到卡關，原先說好傍晚就會陸續抵達各大超商與藥妝店，有許多民眾約莫在6、7點時就在超商等候，結果一路等到晚間9點才到貨。

結果好不容易等到口罩上架，又因為心急排隊的民眾搶購，因此口罩在上架後不久又被掃空，讓後面排隊的消費者抱怨「都買不到」、「政府就沒有變通的方法嗎」。

不過仍有許多民眾認為，「廠商、店家、公部門都盡力了」，且大多數的人也表示，其實口罩夠用就好，真的不需要囤貨、搶購，把資源留給真正需要的人才是正確。

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